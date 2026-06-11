Notturna Lancianese: undicesima edizione “strepitosa” con oltre 700 partecipanti

Un successo clamoroso ha coronato l’undicesima edizione della Notturna Lancianese, andata in scena a Lanciano il 2 giugno scorso. L’evento, valido per i circuiti regionali Corrimaster FIDAL, OPES Abruzzo e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi), doveva essere una grande festa dello sport — e così è stato.

La manifestazione ha superato ogni più rosea aspettativa della Tribù Run Lanciano. Gli organizzatori hanno accolto al meglio una vera e propria moltitudine di atleti, superando il muro dei 700 partecipanti tra la gara competitiva di 9,9 chilometri, la non competitiva di 5 km e i circuiti giovanili riservati agli under 16.

La vera particolarità della Notturna Lancianese risiede nel suo affascinante circuito, capace di coinvolgere i quattro quartieri simbolo del centro storico frentano: Lancianovecchia, Civitanova, Borgo e Sacca. A tagliare per primo il traguardo il pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini), che ha bloccato il cronometro a 37’00”. A completare il podio maschile ci hanno pensato Mattia Maccarone (Polisportiva Tethys Chieti) ed Emanuele Costantino (US Aterno Pescara).

Trionfo firmato Asd Vini Fantini anche al femminile, grazie alla straordinaria prestazione di Monica Foglia in 42’37”. Dietro di lei, il secondo posto è andato infatti a Erika Di Cecco (Atletica Gran Sasso Teramo), figlia del vincitore Alberico, mentre sul terzo gradino del podio è salita Melissa Lupone (Tocco Runner).

C’è stato spazio anche per un momento di grande celebrazione sportiva: una premiazione speciale e singolare ha omaggiato Walter Nobilio (Amatori Podisti Pennesi), che ha festeggiato a Lanciano l’incredibile traguardo della millesima gara in carriera tra tutte le specialità del podismo.

Tra le società più numerose, premiate la Podisti Frentani (60), il Gruppo Podistico Il Crampo (40) e l’Asd I Lupi d’Abruzzo (30).

A cura di Mario Bomba il video riassuntivo dei momenti salienti dell’undicesima edizione a questo link https://youtu.be/Q8L7CYu-5vM?si=xN9JnY2roDTGF0Z-

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba