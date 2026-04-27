Tre tappe per il Giro d'Abruzzo Juniores 2026

Il Giro dâ€™Abruzzo Juniores ritorna nelle date di venerdÃ¬ 1, sabato 2 e domenica 3 maggio con le sedi di tappa a Manoppello, Casalincontrada, Tossicia e Colledara e promette di confermarsi un grande successo non solo sotto il profilo agonistico ma anche tecnico e organizzativo.

Un appuntamento a carattere nazionale sotto lâ€™egida della Federazione Ciclistica Italiana che vedrÃ sfidarsi i migliori talenti della categoria, ragazzi (nati nel biennio 2008 e 2009) che aspettano di fare il grande salto nel ciclismo che conta e che gettano le basi per costruire il proprio futuro.

A tirare le fila di questo ambizioso progetto ci sono Vomano Bike e Parmegiani Management, per il terzo anno di fila cuore pulsante di tutta la macchina organizzativa, in sinergia con le amministrazioni comunali coinvolte di ogni singola tappa.

GiovedÃ¬ 30 aprile, presso il Villaggio Lido dâ€™Abruzzo a Roseto degli Abruzzi, Ã¨ in programma il ritrovo con verifica iscrizioni delle squadre partecipanti dalle 14:00. Alle ore 18.00 si terrÃ la presentazione dei team, dove partecipanti, tecnici al seguito, organizzatori e addetti ai lavori condivideranno tutti insieme questo bel momento.

VenerdÃ¬ 1Â° maggio, sulla distanza di 93 chilometri, si correrÃ la prima tappa Manoppello â€“ Manoppello, in provincia di Pescara. Si tratta del 77Â° Trofeo 1Â° Maggio CittÃ di Manoppello, che, per anzianitÃ , Ã¨ secondo solo al Trofeo Matteotti professionisti. A Manoppello si ripete la felice esperienza dello scorso anno grazie anche alla collaborazione con il comitato Trofeo 1Â° Maggio.

Sabato 2 maggio, sulla distanza di 89,6 chilometri, seconda tappa Casalincontrada â€“ Casalincontrada, in provincia di Chieti. Si torna a un anno di distanza dallâ€™esperienza della partenza e questâ€™anno si completa anche con lâ€™arrivo, omaggiando un paese che ha dato tanto al movimento ciclistico abruzzese, teatro di una delle gare piÃ¹ famose a livello dilettantistico come la Casalincontrada â€“ Blockhaus.

Domenica 3 maggio terza e ultima tappa da Tossicia a Colledara, in provincia di Teramo. Sono 106,5 chilometri per la frazione piÃ¹ lunga di questa edizione, ai piedi del Gran Sasso e non lontano dal santuario di San Gabriele dellâ€™Addolorata, uno dei luoghi religiosi piÃ¹ iconici di tutto lâ€™Abruzzo.

Sono previste quattro classifiche con relative maglie: azzurra (individuale a tempi â€“ sponsorizzata da Silicon Regolo), rossa (individuale a punti â€“ Intensive Athlete Lab), verde (gran premio della montagna â€“ Fior di Pellets) e bianca (giovani del primo anno nati nel 2009 â€“ Ferrometal).

Il video promo ufficiale del Giro dâ€™Abruzzo Juniores a cura di Lâ€™Ora del Ciclismo (Atlantide Video Service) a questo link https://www.youtube.com/watch?v=pcZagrI7lQI&pp=0gcJCdQKAYcqIYzv

Per consultare la guida tecnica con tutte le info principali tra regolamento e disposizioni organizzative https://www.giroabruzzojuniores.it/images/Planimetrie/GUIDATECNICA.pdf

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