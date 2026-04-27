Il Maestro Giuliano Mazzoccante all'"International Chamber Classics Festival" a Bruxelles

Il pianista abruzzese Giuliano Mazzoccante sarÃ tra gli interpreti principali della seconda edizione dellâ€™International Chamber Classics Festival (ICCF), che si terrÃ a Bruxelles dal 28 aprile al 1Â° maggio 2026. Lâ€™evento, in collaborazione con la Chapelle Musicale Reine Elisabeth Ã¨ uno dei festival internazionali piÃ¹ prestigiosi d'Europa.

Il concerto di apertura del Maestro Mazzoccante Ã¨ fissato per il 28 aprile presso il MusÃ©e des Instruments de Musique (MIM), dove si esibirÃ con un programma che include musiche di Schumann e Franck: in questa occasione condividerÃ il palco con artisti di rilievo internazionale tra cui Enrico Pace, Claudio BohÃ³rquez e Yossif Ivanov.

"Tornare a Bruxelles in un contesto cosÃ¬ prestigioso - dice Mazzoccante - Ã¨ per me motivo di grande stimolo; condividere il palco con colleghi straordinari e contribuire alla crescita dei giovani talenti dell'ICCF rappresenta l'essenza piÃ¹ profonda del vivere la musica insieme".

Il legame tra il pianista e la sua terra d'origine, in cui Ã¨ impegnato con diversi e prestigiosi appuntamenti, rimane un elemento cardine della sua identitÃ artistica, in particolare attraverso il rapporto con il Teatro Marrucino di Chieti. Mazzoccante, che nel tempo Ã¨ diventato una figura di riferimento per l'istituzione teatina, ha contribuito significativamente alla vita culturale della cittÃ : il Maestro Mazzoccante Ã¨ infatti anche il Direttore artistico di "Chieti Classica" che, come anticipa, ci sarÃ nel mese di luglio 2026 per la nona edizione.

Questa solida radice professionale e artistica con una delle istituzioni piÃ¹ antiche d'Abruzzo continua ad accompagnare la sua attivitÃ sui palcoscenici internazionali.

Oltre all'attivitÃ concertistica, la partecipazione al festival prevede il coinvolgimento del pianista in veste di docente presso la Musica Mundi School e la sede della Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Mazzoccante porterÃ la propria esperienza tecnica e interpretativa in un contesto che mira a unire grandi professionisti e giovani promesse della musica da camera, confermando una stagione che tocca regolarmente i principali centri musicali europei ed extraeuropei.