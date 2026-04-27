'Sottocosta': design e made in Italy sulla cresta dell’onda

Sottocosta si conferma non solo come vetrina del settore nautico, ma anche come luogo di valorizzazione del talento, dell’innovazione e del Made in Italy. La giornata dedicata alla progettazione e alla creatività ha visto grande partecipazione al Salone delle Idee e dell’Innovazione, culminando con la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Design Nautico, uno degli appuntamenti più identitari della manifestazione.

Giunto alla sua IX edizione, il Premio rappresenta una vera e propria bandiera del design nautico contemporaneo, capace di coniugare tradizione e visione, qualità progettuale e sostenibilità. Un riconoscimento che, negli anni, ha saputo imporsi come punto di riferimento per professionisti e giovani progettisti europei, offrendo spazio e visibilità a idee innovative e contribuendo a rendere la nautica sempre più accessibile, funzionale e all’avanguardia.

Il tema di quest’anno, “Bluewater boat – piccola imbarcazione per lunga navigazione”, ha premiato soluzioni capaci di interpretare le esigenze della navigazione moderna. Per la categoria professionisti, il primo premio è stato assegnato a Olga Pavone con il progetto EQUILATERO, mentre le menzioni sono andate a Francesco Pio Zaccaria (VALKIRIA) e Aldo Bucci (EXPLORER 33). Per la categoria studenti, a distinguersi sono stati Denise Carluccio e Lorenzo Passeri con ENNE 33, affiancati dalle menzioni a Chiara Carbone (ZIFIO) e Sofia Canale e Pierpaolo Izzo (BEYOND).

Accanto al Premio Design Nautico, grande rilievo anche ai riconoscimenti speciali, che celebrano visione e impegno nel settore. Il Premio Donna del Mare – V edizione è stato conferito a Luciana Ferrone, fondatrice e CEO di L.Transport, figura di riferimento per l’imprenditoria femminile, amante del mare e della navigazione. Il Premio alla Carriera – VI edizione è stato, invece, assegnato a Giovanni Ceccarelli, tra i più autorevoli progettisti della nautica internazionale.

La giornata ha visto anche due importanti appuntamenti a cura di Assonautica Italiana, che hanno rafforzato il legame tra sport, territorio e inclusione. Il primo “Base nautica per la vela inclusiva e l’importanza del para sailing” durante il quale è stata presentata l’iniziativa che sarà realizzata al porto turistico dal Marina di Pescara e la ASD Assonautica Mare NavigAbile, oltre a fornire un focus sull’attività di para sailing promossa dalla FIV - Federazione italiana vela. Il progetto “Base nautica inclusiva - Marina di Pescara” nasce con l’obiettivo di sviluppare un modello strutturato di accesso allo sport e al mare per persone con disabilità, integrando attività sportive, inclusione sociale e servizi turistici accessibili, con la creazione di una base nautica permanente dedicata alla vela inclusiva a disposizione di circoli e federazioni. Parallelamente, il progetto intende valorizzare il territorio abruzzese come destinazione di turismo accessibile, creando sinergie tra operatori nautici, strutture ricettive e realtà del terzo settore. L’iniziativa è stata presentata dal presidente del Marina di Pescara, Gianni Taucci, dal presidente di Assonautica Pescara Chieti, Francesco Di Filippo, dal direttore tecnico dell’ASD Silvano Torrieri e dal presidente della IX zona FIV Domenico Guidotti. A portare la loro testimonianza sul para sailing sono stati i due atleti Carlo Maria D’Amico e Massimiliano Memme.

A seguire si è tenuta la presentazione del Trofeo nazionale di Assonautica Italiana “Go to Barcolana – Sfida Adriatica”, circuito di eventi velici in avvicinamento alla Barcolana di Trieste, organizzato in collaborazione con il Circolo della Vela di Barcola e Grignano, il Circolo Velico La Scuffia, Marina Dorica, la Lega Navale Italiana di Manfredonia, il Circolo Velico Ravennate e le Assonautiche territoriali. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa prevede grandi appuntamenti che accompagneranno velisti e appassionati in un viaggio unico lungo la costa fino ad arrivare alla regata più grande del mondo. Durante la presentazione, curata da Assonautica, Barcolana e dai circoli coinvolti, sono state presentate le tappe che prevedono: la Pizzomunno Cup della LNI di Manfredonia, Velandiamo di Pescara organizzata dal circolo velico La Scuffia, la Regata del Conero del Marina Dorica di Ancona, e la Go To Barcolana da Ravenna, che accompagnerà idealmente la flotta verso la 58esima edizione della Barcolana di Trieste. Al termine dell’incontro, omaggi sono stati resi all’imbarcazione Movida dell’armatore pescarese Ivo Petrelli di Pescara che, con il suo equipaggio, si è aggiudicata la vittoria nell’edizione 2025 del trofeo.