Trofeo Primavera, tutto pronto per la 20^ edizione

Sabato 28 e domenica 29 marzo Montesilvano ospita il Trofeo Primavera di pattinaggio artistico, manifestazione organizzata dallâ€™Asd Evolution Skating Dance sotto lâ€™egida AICS. Quella di questâ€™anno sarÃ la ventesima edizione. Lâ€™evento si svolgerÃ in due diverse sedi: sabato al Palazzetto di via Senna, domenica al Palaroma in via Settimo Torinese.

Lâ€™iniziativa, che vanta il patrocinio del Comune di Montesilvano, ha registrato ad oggi lâ€™adesione di circa 20 societÃ provenienti da tutta la regione, per un totale di 270 atleti in gara, dove tutto quanto puÃ² far spettacolo con le discipline quad e inline, spaziando dal libero alle coppie artistico, fino a coinvolgere i gruppi.

Sabato mattina (9:00 â€“ 13:00) spazio alla categoria giovanissimi con tutti i livelli, mentre nel pomeriggio (14:30 â€“ 21:00) tocca ai piÃ¹ piccoli dai 3 ai 6 anni, seguiti dalle esibizioni dei gruppi. Domenica mattina (9:00 â€“ 13:00) protagoniste le categorie esordienti e ragazzi, mentre il pomeriggio (14:30 â€“ 18:00) Ã¨ dedicato ad allievi e categoria giovanile under 18.

Lâ€™evento Ã¨ strutturato con divisioni per etÃ e livelli di difficoltÃ : ogni partecipante esegue il proprio esercizio senza batterie di qualificazioni nÃ© finali e per ogni categoria viene stilata una classifica. Lo spirito della manifestazione rimane quello della festa e del primo approccio a questa disciplina sportiva con lâ€™obiettivo di premiare e rendere merito a tutti i partecipanti.