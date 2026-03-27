"Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato". Antonio Razzi si racconta con la "iena" Filippo Roma

Domenica 29 marzo alle ore 17, nella Pizzeria Napoletana Lello 2.0 CittÃ Bianca a Villa Raspa di Spoltore, si terrÃ la presentazione del nuovo libro di Antonio Razzi, giÃ Senatore.
L'opera, dal titolo "Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato" edita da Graus Edizioni, racconta il percorso umano e professionale dell'autore, dalle sue radici operaie fino all'impegno nelle istituzioni. Il volume si avvale della prefazione di Filippo Roma, noto inviato de "Le Iene", che sarÃ presente all'incontro per offrire il suo contributo alla discussione. L'ingresso all'evento Ã¨ gratuito.
L'autore dialogherÃ con la giornalista Alessandra Renzetti, ripercorrendo i momenti salienti di una vita caratterizzata da grandi sfide e traguardi inaspettati. Il libro non Ã¨ solo una cronaca biografica, ma una testimonianza di resilienza e determinazione che parla direttamente al cuore del lettore, alternando riflessioni profonde a quel piglio schietto che da sempre contraddistingue la figura del Senatore.
L'appuntamento sarÃ impreziosito dall'esibizione al pianoforte del Maestro Gennaro Fioccola, che accompagnerÃ il pomeriggio con momenti musicali d'atmosfera. L'evento rappresenta un'occasione di confronto autentico in un contesto conviviale, dove Antonio Razzi incontrerÃ il pubblico per condividere aneddoti inediti e curiositÃ della sua lunga carriera, celebrando il valore del lavoro e il legame indissolubile con le proprie origini.