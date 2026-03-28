Team Go Fast, ottimi riscontri alla prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo in Thailandia

Si Ã¨ chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo a Chiang Mai, in Thailandia, dove la nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Pierpaolo Addesi, si Ã¨ confermata tra le nazioni di riferimento a livello internazionale â€” nonostante una formazione a ranghi ridotti.
Una lunga trasferta nel continente asiatico nella quale il Team Go Fast ha dato un contributo significativo al bottino azzurro: 11 medaglie complessive tra gare in linea e a cronometro, piÃ¹ tre maglie di leader della Coppa del Mondo.
A salire sul gradino piÃ¹ alto del podio Ã¨ stato ancora una volta il tandem Francesco Di Felice â€“ Federico Andreoli (Active Team La Leonessa), oro nella cronometro, risultato che conferma il loro straordinario momento di forma dopo il titolo iridato conquistato lo scorso anno nella prova in linea. Alle loro spalle, la coppia statunitense (argento) e quella russa (bronzo), staccate di oltre un minuto: una prova netta, autorevole, da veri dominatori.
A impreziosire il medagliere azzurro câ€™Ã¨ anche un altro atleta del Team Go Fast, Francesco Galimberti, alla sua prima convocazione in maglia azzurra: bronzo nella cronometro MC5, ha subito dimostrato personalitÃ e prontezza.
Doppietta per il tandem Di Felice-Andreoli anche nella prova in linea, dove hanno potuto sfoggiare con orgoglio la livrea iridata da campioni del mondo in carica, precedendo le coppie francese e statunitense. A completare un weekend perfetto, lâ€™argento di Galimberti nella prova in linea MC5 onorando la sua prima maglia azzurra della nazionale con concretezza.
Dal paraciclismo allâ€™attivitÃ amatoriale, il sodalizio di Roseto degli Abruzzi riprenderÃ a pieno regime domenica 29 marzo, con la partecipazione a due appuntamenti di primavera: la Granfondo La Via del Sale a Cervia e la gara di Fara in Sabina, con lâ€™obiettivo di arricchire ulteriormente il palmarÃ¨s di primavera.