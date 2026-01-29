Partecipa a Lanciano News

Bacigalupo Vasto Marina-Lanciano FC, la sfida a Ortona

redazione
Sport
SarÃ  nuovamente lo Stadio Comunale di Ortona il campo di gioco della prossima sfida casalinga della Bacigalupo Vasto Marina.

La squadra di mister Gigi Di Simone sfiderÃ  il Lanciano FC guidato da Andrea Pierantoni, capolista dellâ€™Eccellenza abruzzese al pari della Santegidiese. La partita, in programma domenica 1 febbraio e valida per la 6^ giornata del girone di ritorno del campionato, avrÃ  inizio alle ore 15.

Sono stati giÃ  consegnati alla societÃ  rossonera i biglietti per la tifoseria ospite: prezzo fissato a 10 euro, con ingresso gratuito per gli under 12. I biglietti, acquistabili esclusivamente in prevendita, sono a disposizione dei tifosi rossoneri al Bar Micolucci in viale Cappuccini fino a sabato 31 gennaio alle ore 20. I botteghini per gli ospiti, domenica, resteranno chiusi

La partita interna con il Lanciano FC sarÃ  la terza che la BVM giocherÃ  a Ortona, dopo quelle con la Pro Vasto e con il San Salvo. La decisione di giocare lontano dal campo amico del Padre Fulgenzio Fantini di localitÃ  San Tommaso a Vasto Marina Ã¨ legata alle note e persistenti limitazioni strutturali dellâ€™impianto sportivo, con la capienza limitata ad un massimo di 100 spettatori.

Nella foto una fase della partita Bacigalupo Vasto Marina-Pro Vasto giocata a Ortona

