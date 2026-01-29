Finale regionale Freccette Abruzzo, appuntamento a Torino di Sangro

Si Ã¨ svolta nella Sala Dâ€™Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara la conferenza stampa di presentazione della Finale regionale del Torneo di Freccette Abruzzo, in programma dal 30 gennaio al 1Â° febbraio nella Palestra Comunale di Torino di Sangro.

Lâ€™evento, inserito nel circuito della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST), rappresenta uno degli appuntamenti piÃ¹ rilevanti a livello regionale per la disciplina delle freccette e coinvolgerÃ atleti provenienti da tutto lâ€™Abruzzo, impegnati in diverse categorie di gara sia maschili che femminili.

Alla presentazione hanno preso parte il consigliere regionale Francesco Prospero, il sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonso, il presidente dellâ€™associazione sportiva culturale FantArena Matteo Liberatoscioli, il consigliere dellâ€™associazione Antonio Sora e il responsabile della Protezione Civile di Torino di Sangro Rinaldo Liberatoscioli.

Nel corso dellâ€™incontro Ã¨ stato evidenziato il valore sportivo dellâ€™iniziativa, che promuove una disciplina fondata su concentrazione, precisione e rispetto delle regole, ma anche la forte valenza sociale dellâ€™evento, capace di favorire aggregazione, partecipazione e coinvolgimento del tessuto associativo locale. La finale regionale rappresenta inoltre unâ€™importante occasione di promozione del territorio di Torino di Sangro e dellâ€™intera Costa dei Trabocchi, con ricadute positive in termini di presenze, visibilitÃ e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche e turistiche dellâ€™area.

Ãˆ stato sottolineato il ruolo centrale delle associazioni sportive e del volontariato, che con impegno e spirito di servizio rendono possibile lâ€™organizzazione di manifestazioni di questo livello, dimostrando quanto lo sport di base sia un presidio educativo e sociale fondamentale per le comunitÃ .

Lâ€™Amministrazione comunale di Torino di Sangro ha espresso soddisfazione per lâ€™opportunitÃ di ospitare un evento di rilievo regionale, frutto della collaborazione tra istituzioni e mondo associativo, mentre lâ€™associazione FantArena ha rimarcato il lavoro organizzativo messo in campo per garantire agli atleti una competizione ben strutturata e improntata alla correttezza sportiva.

Fondamentale anche il supporto della Protezione Civile, che assicurerÃ presenza e assistenza durante le giornate della manifestazione, contribuendo alla gestione in sicurezza dellâ€™evento.

La finale si articolerÃ in tre giornate di gare tra selezioni, tornei individuali e competizioni di doppio, con le premiazioni conclusive al termine delle prove.

La Palestra Comunale di Torino di Sangro si prepara cosÃ¬ a diventare, per tre giorni, il punto di riferimento regionale per il mondo delle freccette.



