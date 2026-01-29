Elezioni provinciali a Chieti con votanti sindaci e consiglieri comunali: Francesco Menna si ricandida

Le elezioni per la scelta del presidente e dei 12 consiglieri provinciali di Chieti si terranno domenica 15 marzo.

Il seggio – situato nella sala consiliare dell’ente, al secondo piano della sede di corso Marrucino 97 a Chieti – sarà aperto dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo. Lo ha stabilito il presidente Francesco Menna con un decreto firmato questa mattina.

I Comuni interessati sono 104 e verranno suddivisi in cinque fasce, ognuna con un peso ponderato differente: centri con popolazione fino a 3.000 abitanti; centri con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, centri con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, centri con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, centri con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti.

Nella tornata elettorale del 21 dicembre 2023, svoltasi per il rinnovo del solo consiglio, l’affluenza fu pari al 68,7%: si recarono al voto 858 elettori sui 1.249 aventi diritto.

L’elettorato attivo spetta a tutti i sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale che siano in carica alla data delle elezioni. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci; le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Possono essere eletti alla carica di consigliere i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale. L’elezione del consiglio avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Le candidature e le liste devono essere presentate all’Ufficio elettorale – costituito nella sede principale dell’ente – dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 22 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 23 febbraio. Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature e delle liste saranno pubblicati sul sito internet della Provincia, nella sezione denominata “Elezioni del presidente e del consiglio provinciale 2026”.

“Abbiamo fissato le elezioni – ha spiegato Menna – in una data nella quale le condizioni meteo non dovrebbero creare problemi: votare a gennaio o febbraio sarebbe stato molto più rischioso, soprattutto per chi vive nelle zone interne della provincia”.

Il presidente ha poi annunciato: “Per quanto riguarda l’aspetto politico, ho accettato l’invito delle forze di centrosinistra a ricandidarmi: lo faccio con spirito di servizio, convinto di aver ben operato nei quattro anni del mio mandato”.