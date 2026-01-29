La professoressa Mariaconcetta Costantini nominata Fellow della English Association

La prof.ssa Mariaconcetta Costantini, docente di Letteratura inglese all'UniversitÃ degli Studi â€˜Gabriele dâ€™Annunzio' di Chieti-Pescara, Ã¨ stata nominata Fellow (membro della societÃ scientifica) della English Association (EA), associazione scientifico-culturale britannica di prestigio, fondata nel 1906, della quale fanno parte poche centinaia di studiosi e scrittori che si sono distinti nell'anglistica internazionale sia sul piano della ricerca che su quello della didattica.

Il conferimento della fellowship avviene su invito di un componente e dietro approvazione di una specifica commissione.

Lâ€™annuncio ufficiale avverrÃ il 13 giugno 2026 nella prestigiosa cornice della Senate House di Londra, durante il convegno annuale della EA.