Prima di ritorno a Vasto contro Busto Arsizio per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre le porte del PalaBCC di Vasto per accogliere, dopo due gare in trasferta, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Appuntamento sabato 29 novembre, dalle ore 18,30.

Raggiunta la qualificazione in Coppa Italia con una giornata d’anticipo, il gruppo guidato da coach Matteo Ingratta vuole subito voltare pagina dopo la sconfitta patita in Friuli contro la capolista Talmassons, per rafforzare e migliorare la propria posizione in graduatoria.

La formazione varesina, a sua volta, giunge in Abruzzo forte di tre vittorie consecutive, che hanno portato in dote otto punti e il quinto posto, proprio alle spalle della Tenaglia, avanti di quattro lunghezze. Il cambio di allenatore (Mauro Tettamanti è subentrato come head coach al posto di Gianfranco Milano, ndr) sta dunque portando i frutti sperati alla squadra lombarda. Il confronto tra le squadre rivela la qualità di Busto Arsizio al servizio (31-63) e a muro (56-71), oltre a un maggior numero di attacchi vincenti rispetto a Altino (417-494). La Tenaglia, dal canto suo, vanta un minor numero di punti subiti (710-823). Suggestivi i duelli per ruolo, con le bomber Siakretava (152 punti in attacco) e Taborelli (109) a contendersi la corona in posto 2. Al centro, Marchesini spicca coi suoi 20 muri punto, alla quale fa da contraltare Farina con 24. La stessa centrale ex Volley Bergamo è la top scorer della Futura al servizio con 13 aces realizzati. L’unica ex di turno è Maia Carlotta Monaco, in maglia Futura nella stagione 2021/2022. Derby del cuore per capitan Victoria Sassolini, che ritroverà dall’altra parte della rete la gemella Helena, palleggiatrice campionessa del mondo con la Nazionale under 21 (nella spedizione mondiale con le rossoblu Marchesini e Ndoye). La gara d’andata ha visto la Tenaglia raggiungere la prima vittoria del campionato in quattro set.

L’AVVERSARIA – Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

La formazione biancorossa ha iniziato la stagione sotto la guida di coach Gianfranco Milano. Da tre partite, il primo allenatore è Mauro Tettamanti, coadiuvato da Nicolò Cozzi. In cabina di regia, oltre alla già citata Helena Sassolini troviamo la classe 2003 ex Concorezzo Sofia Alberti. Nel ruolo di opposto, ecco Veronica Taborelli, tra le migliori atlete di posto 2 del panorama italiano, al rientro dall’infortunio patito nello scorso marzo. Assieme a Taborelli, l’olandese del 2001 Lavinia Maiorano e la classe 2005 ex Lecco Gaia Moroni, ai box per un grave infortunio al ginocchio. Il reparto delle bande vede la presenza di due mancine, Bianca Orlandi e Marika Longobardi, oltre all’ucraina Kateryna Tkachenko e alla classe 2006 Anja Nella. Al centro, il capitano Sofia Rebora fa reparto con Alice Farina, pavese ex Bergamo e Mondovì e con la classe 2007 Alessandra Talarico, già nel giro delle nazionali under. I liberi rispondono ai nomi di Sophie Blasi, 2002 ex Montale, Brescia e Olbia e Elena Aina, giovanissimo prospetto bustocco promosso dalla serie C.

LA VOCE DEL PRE PARTITA – Bibiana Rizzi-Guzin, centrale Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

“La prima parte di campionato è stata sopra le nostre aspettative e siamo felicissime del percorso fatto, ci ha permesso di posizionarsi in una buona zona della classifica. Ma non ci accontentiamo, vogliamo continuare a crescere e migliorare. Siamo un bellissimo gruppo e secondo me questa è una delle nostre qualità. Siamo molto giovani, è vero, ma abbiamo tanta ambizione e questo ci dà una forza enorme. Con la squadra mi trovo benissimo: molte ragazze le conoscevo già e avevo giocato con loro, non potevo essere più felice di ritrovarmi di nuovo in campo insieme a loro. Sabato ci aspetta una partita difficile. Affrontiamo una squadra forte, ben organizzata e con esperienza, quindi dovremo essere brave a rimanere concentrate dall’inizio alla fine. All’andata abbiamo dimostrato di poter fare bene e, se giochiamo come sappiamo, possiamo ottenere un altro buon risultato”.

La partita del PalaBCC sarà diretta da Fabio Pasquali e Massimo Ancona, coadiuvati al referto elettronico da Marzio Camiscia. L’addetto al video check sarà Andrea Tavano. La sfida sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

SERIE A2 TIGOTÀ GIRONE B – 10^ GIORNATA

Sabato 29 novembre ore 18:30 Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Busto Arsizio. Domenica 30 novembre ore 17 Padova-Offanengo, Modena-Talmassons, Imola-Altamura, Fasano-Brescia (ore 16)

CLASSIFICA DOPO NOVE GIORNATE

Talmassons 24, Brescia 19, Padova 18, Altino 16, Busto Arsizio 12, Altamura 12, Imola 11, Offanengo 10, Fasano 8, Modena 5

Foto Matteo Lannutti