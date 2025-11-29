Sabato 29 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterÃ sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perchÃ© abbiate la forza di sfuggire a tutto ciÃ² che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomoÂ». _(Lc 21,34-36)_



Queste parole, alla conclusione dell'anno liturgico, vogliono dirci che GesÃ¹ sta per lasciare la vita terrena, e che possiamo considerarlo come il testamento spirituale lasciato ai suoi discepoli.



GesÃ¹ riserva le ultime parole, non per insegnamenti dottrinali da seguire, ma ad esortare i suoi discepoli a viverle, e li invita quindi alla:

* *vigilanza*, essere attenti a se e vegliare;

* *preghiera*, per avere la forza di sfuggire al male.



L'esortazione di GesÃ¹ valgono anche per noi:

* ad una condotta morale ineccepibile, che non Ã¨ moralismo o semplice rispetto di regole, ma che ci porta al rispetto dell'integritÃ della persona;

* per non farci attrarre dal mondo che ci circonda, spesso ci tenta e ci affascina, e non dobbiamo mai dimenticare che, la nostra mÃ¨ta e la nostra felicitÃ ultima, Ã¨ la vita eterna che Lui ci dona;

* queste scelte viviamole nella consapevolezza che Dio solo conosce la veritÃ , e che gli affanni della vita ci saranno sempre, ma analizzarli mettendo al centro la ricerca di Dio e del nostro vero io.



Quindi, anche io e te, dobbiamo stare lontani dalle cose che impediscono di avere una comunione vera con Lui, ubriachezze e cupidigia, che il nostro mondo ci prospetta come la soluzione a i nostri problemi, come se la soluzione fosse lo stordimento continuo e accumulare beni, per essere veramente felici.

Ed io vigilo per non lasciarmi prendere dagli affanni? Come vivo consiglio di GesÃ¹ di vegliare e pregare?



Signore, aiutami a vegliare e osservare la tua Parola in ogni occasione della mia vita e di sopportare qualche sacrificio, consapevole che non Ã¨ il possesso delle cose a migliorare la vita, ma l'amore che metto nel programmare le mie scelte di vita. Amen