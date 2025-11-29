Protezione Civile: tre giorni di esercitazioni, tecnologia e solidarietà

Per tre giorni Pescara è la capitale italiana della Protezione Civile con “Volonta-Ri di Futuro”, la grande manifestazione dedicata a esercitazioni, formazione e attività dimostrative aperte alla cittadinanza. Un appuntamento sostenuto da Regione Abruzzo e Comune di Pescara che riunisce oltre 1600 tra volontari e operatori, trasformando il capoluogo adriatico in una vetrina nazionale del sistema di emergenza.

Nel corso della presentazione inaugurale, il sindaco Carlo Masci ha espresso gratitudine verso i volontari, ricordando che dietro ogni intervento ci sono “cuore, passione e sensibilità”, valori che accompagnano chi opera in condizioni spesso complesse, mettendo a rischio la propria sicurezza per aiutare la collettività. L’evento, ha sottolineato, offrirà ai cittadini l’occasione per conoscere da vicino un mondo che lavora quotidianamente e spesso lontano dai riflettori.

«Ogni cittadino deve essere strumento di Protezione Civile», ha aggiunto il direttore regionale Maurizio Scelli, spiegando come l’iniziativa miri a coinvolgere tutte le fasce d’età per diffondere una cultura condivisa della prevenzione. Parole a cui si è unito il Presidente della Regione Marco Marsilio, che ha elogiato l’impegno dei volontari abruzzesi. Tra le realtà presenti anche la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta, rappresentata dai volontari Raffaella Bozzella, Ylenia Di Giulio, Maria Laura Rivellino, Laura D’Amario, Tommaso Bucciarelli (responsabile) e Mauro Basilico (vice).

In Piazza Salotto sarà operativo un ospedale da campo completo, pronto per interventi internazionali, affiancato da tecnologie per la produzione di acqua potabile, incluso un innovativo sistema capace di ricavare acqua dall’aria tramite pannelli solari. Nella pineta Dannunziana sarà invece testato un avanzato sistema di monitoraggio incendi basato su telecamere e droni ad attivazione automatica.

Momento clou della manifestazione sarà l’evento spettacolo “Un mondo d’amore”, sabato sera al Porto Turistico: un racconto musicale dedicato a resilienza e solidarietà con Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Simone Cristicchi, Amara e Claudia Gerini, diretti da Leonardo De Amicis. Enzo Dossi