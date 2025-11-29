Partecipa a Lanciano News

Assemblea regionale di Ascom Abruzzo

All'incontro prevista anche una folta rappresentanza istituzionale

redazione
Associazioni
Si terrÃ  domenica 30 novembre, allâ€™Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni (Ch), lâ€™Assemblea regionale annuale di Ascom Abruzzo, appuntamento per il confronto tra il mondo del commercio, del turismo e dellâ€™impresa regionale.

A presiedere i lavori sarÃ  Angelo Allegrino, presidente Ascom Abruzzo. Allâ€™incontro prenderanno parte i direttori Ascom delle diverse cittÃ  abruzzesi, insieme ad una rappresentanza istituzionale di sindaci, amministratori locali e regionali e parlamentari.

Lâ€™assemblea sarÃ  lâ€™occasione per affrontare i temi piÃ¹ urgenti che interessano il tessuto economico e produttivo del territorio. Al centro del dibattito le difficoltÃ  che il commercio di prossimitÃ  sta attraversando; le sfide e le opportunitÃ  per il turismo; le prospettive del settore industriale, con particolare attenzione alla situazione dellâ€™automotive e delle infrastrutture strategiche per la mobilitÃ  e la competitivitÃ  dellâ€™Abruzzo.

Lâ€™obiettivo Ã¨ delineare proposte concrete e condivise, capaci di sostenere la crescita e di rispondere alle criticitÃ  che imprese e operatori si trovano quotidianamente ad affrontare.

