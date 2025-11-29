Incontro per indennizzi dopo esplosione bancomat

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha incontrato i tecnici di Banca Intesa Sanpaolo per discutere dell'indennizzo assicurativo a seguito dell'esplosione avvenuta nella notte del 3 novembre scorso all'interno dell'edificio di proprietÃ del Comune, che ospitava il bancomat sul lungomare di Fossacesia Marina. L'esplosione, causata da un furto ai danni della macchina ATM, aveva danneggiato gravemente la struttura. L'edificio Ã¨ stato completamente demolito e pulito da tutti i detriti.

Durante l'incontro, l'istituto di credito ha confermato che il bancomat verrÃ trasferito in una nuova zona del lungomare, giÃ individuata, garantendo cosÃ¬ la continuitÃ del servizio per la cittadinanza e i turisti.

Il Comune di Fossacesia, una volta definito l'indennizzo, ha annunciato l'intenzione di riqualificare l'area dove si trovava il bancomat. L'area sarÃ trasformata in un punto di informazioni turistiche, con la verifica tecnica per il ripristino dei bagni pubblici, che erano presenti nella struttura precedente, e l'introduzione di nuovi servizi a supporto della "Spiaggia per Tutti".

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, nel ringraziare Banca Intesa Sanpaolo per la tempestivitÃ , la disponibilitÃ e l'efficienza nei rapporti post-esplosione, ha aggiunto:

"Apprezziamo profondamente la rapida risposta della banca e il suo impegno per il nuovo bancomat. Nel frattempo, stiamo lavorando per riqualificare quest'area e migliorare i servizi per il nostro Lungomare e per tutti coloro che scelgono Fossacesia come meta turistica."