Tre medaglie d'oro per Carol Michelotti: "Orgoglio d'Abruzzo"

Il Comitato Regionale Coni Abruzzo esprime con orgoglio le piÃ¹ vive congratulazioni a Carol Michelotti, protagonista assoluta ai Giochi del Mediterraneo Juniores â€“ Comegym in corso a Istanbul, dove ha conquistato ben tre medaglie dâ€™oro nella ginnastica ritmica.

Carol, atleta teatina, ha brillato con due esercizi di altissimo livello, aggiudicandosi lâ€™oro al Cerchio e al Nastro, confermandosi tra le migliori ginnaste juniores a livello mondiale. Insieme alla compagna di squadra Ginevra Bindi, ha inoltre contribuito in modo decisivo al successo del Team Italia, salendo sul gradino piÃ¹ alto del podio anche nel concorso a squadre.

Allenata con passione e rigore da Germana Germani presso la societÃ Armonia dâ€™Abruzzo di Chieti, Carol incarna i valori dello sport: dedizione, serietÃ e talento. Il suo percorso Ã¨ motivo di grande soddisfazione per tutto il movimento sportivo regionale.

Â«Il risultato di Carol Ã¨ motivo di grande orgoglio per tutta la ginnastica abruzzese â€“ dichiara Barbara Giansante, presidente regionale della Federazione Ginnastica dâ€™Italia â€“. Questi successi sono il frutto di un lavoro costante, di una preparazione tecnica di altissimo livello e di una passione che coinvolge atlete, tecnici e societÃ . Complimenti a Carol, alla sua allenatrice Germana Germani e alla societÃ Armonia dâ€™Abruzzo per aver portato in alto il nome della nostra regioneÂ».

Il Comitato Regionale CONI Abruzzo si unisce con entusiasmo alla gioia della societÃ , dellâ€™allenatrice e della famiglia sportiva di Carol, celebrando un risultato che onora lâ€™intera comunitÃ abruzzese.