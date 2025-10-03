Lutto nel mondo forense: addio all'avvocato Sonia De Grandis

Mondo forense in lutto per la scomparsa dell’avvocato Sonia De Grandis, venuta prematuramente a mancare, all'età di 51 anni dopo aver affrontato una difficile malattia.
I funerali si terranno venerdì 3 ottobre, alle ore 15.30, nella Chiesa Maria Santissima di Loreto a Torino di Sangro.
In una nota l'Ordine degli Avvocati del Foro di Vasto esprime “profondo e immenso dolore per la scomparsa della collega Sonia De Grandis", partecipando sentitamente "al lutto della famiglia e dei suoi cari tutti”.
Scrive l’avvocato Silvana Priori, già sindaco di Torino di Sangro: “Ciao Sonia! Donna meravigliosa, dagli alti valori morali. Collega infaticabile e leale, stimatissima. Lasci un vuoto incolmabile”.