Open Day per la salute mentale, visite e controlli gratuiti negli Ospedali di Lanciano, Chieti e Vasto

Visite, consulenze e colloqui gratuiti per la salute mentale.

VenerdÃ¬ 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata mondiale dedicata, lâ€™Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti aderisce allâ€™(H) Open day promosso da Fondazione Onda Ets, offrendo servizi gratuiti negli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto.

Lâ€™iniziativa, giunta alla sua 12^ edizione a livello nazionale, ha lâ€™obiettivo di sensibilizzare la popolazione sullâ€™importanza della diagnosi precoce e di favorire lâ€™accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e lo stigma che ancora circondano le malattie della psiche.

Â«I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualitÃ e sulla quantitÃ di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudineÂ», dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets. Â«Per questo Ã¨ importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problemaÂ».

La Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa allâ€™iniziativa con le sue unitÃ operative, offrendo diverse opportunitÃ di contatto e supporto ai cittadini.

A Vasto - Allâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto sono previsti colloqui telefonici con uno psichiatra o una psicologa dalle ore 10.00 alle 12.00. Lâ€™accesso Ã¨ libero e non richiede prenotazione. I cittadini potranno chiamare il numero 0873.308407; la segreteria del servizio indirizzerÃ la chiamata al professionista disponibile in quel momento.

Le iniziative a Chieti - Allâ€™Ospedale â€˜Santissima Annunziataâ€™ di Chieti, la Clinica psichiatrica, con gli specialisti Andrea Miuli e Michele Xynelis, offre tre diverse modalitÃ di consulenza:

Colloqui virtuali sulla piattaforma Zoom, dalle ore 10.00 alle 11.00. Ãˆ obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0871.358896 o scrivendo a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it , a cui comunicare la propria E-mail per ricevere il link di accesso.

Visite psichiatriche in presenza, dalle ore 11.00 alle 14.00, negli ambulatori di Psichiatria (VII livello, corpo A). Anche in questo caso Ã¨ necessaria la prenotazione al numero 0871.358896 o via E-mail a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it .

Consulenze psichiatriche telefoniche, dalle ore 8.30 alle 10.00. Si accede sempre su prenotazione (0871.358896 o psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it ), ma il giorno del colloquio sarÃ necessario chiamare il numero 0871.357989.

A Lanciano - Allâ€™Ospedale â€˜Renzettiâ€™ di Lanciano sarÃ possibile accedere a colloqui telefonici con uno psichiatra o una psicologa dalle ore 10.00 alle 12.00. Non Ã¨ necessaria la prenotazione: basterÃ chiamare il numero 0872.706662, che corrisponde alla segreteria del servizio, la quale indirizzerÃ la chiamata al professionista disponibile.