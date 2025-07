Per la prima volta gare di nuoto paralimpico a Lanciano

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dell’emozione quella vissuta, nei giorni scorsi, a Lanciano, nella piscina del Lanciano Sport Center, che ha ospitato per la prima volta una competizione ufficiale riservata ad atleti paralimpici. La città frentana ha accolto la tappa abruzzese del Campionato Interregionale di Nuoto FISDIR, registrando un’importante partecipazione di società e nuotatori provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia.

Organizzata dalla FISDIR Abruzzo (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), in collaborazione con ASD Lanciano Sport Center, la manifestazione ha visto gareggiare oltre 80 atleti con disabilità intellettivo-relazionali e fisiche, suddivisi nelle categorie Open, C21, FINP e Promozionale, su distanze dai 25 ai 200 metri e in differenti stili: stile libero, dorso, rana, farfalla e misti.

«Una giornata importante – dichiara Franco D’Intino, patron del Lanciano Sport Center, che ha da poco creato una squadra paralimpica –. Per la prima volta, Lanciano ha ospitato una gara ufficiale dedicata agli atleti con disabilità, dimostrando che l’inclusione si costruisce anche attraverso eventi di qualità e accessibili a tutti».

Tra i momenti più significativi della giornata, la premiazione dell’atleta Ilenia Colanero, di Lanciano, riconosciuta per i suoi meriti sportivi e per l’impegno costante nel sociale.

Sul podio numerose società abruzzesi, tra cui A.S.D. Orione Pescara, ASS. Polisportiva Dilettantistica Chieti, A.S.D. Rosetana Nuoto e Wellness Sport SSD A R.L. di Teramo, protagoniste con ottime prestazioni individuali e nelle staffette.

A distinguersi tra gli atleti, nella categoria FINP femminile, Gaia Verardi (H2O Sport) con uno strepitoso tempo di 40.1 nei 50 metri dorso, e Giorgia Amodeo (Polisportiva IntegrAbili) impegnata in più specialità. In ambito C21, ottimi risultati per Davide Fasoli, Giovanni Roccioletti, Mariella D’Aurizio e Fabrizio Di Fabio, mentre per gli Open si sono messi in evidenza Francesco Giannobile, Luigi Romagnoli, Massimo Morricone e Luca Maccarone.

La manifestazione si è conclusa con entusiasmo da parte del pubblico, degli allenatori e degli stessi atleti, che hanno vissuto una giornata di condivisione e crescita personale.

GARE OPEN MASCHILI

50 m Stile Libero Open M

1 Francesco Giannobile – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

2 Daniele Urbani – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

3 Mattia Nori – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

4 Riccardo Maria Manari – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

5 Alessandro Bruzio – A.S.D. ORIONE PESCARA DNS: Matteo Ioannone – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

100 m Stile Libero Open M

1 Alessandro Bruzio – A.S.D. ORIONE PESCARA

2 Luigi Romagnoli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

3 Antonio De Laurenzi – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

4 Massimo Morricone – A.S.D. ORIONE PESCARA

200 m Stile Libero Open M

1 Massimo Morricone – A.S.D. ORIONE PESCARA

50 m Dorso Open M

1 Daniele Urbani – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

2 Francesco Giannobile – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

3 Mattia Nori – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

4 Riccardo Maria Manari – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

5 Paolo Di Ovidio – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

100 m Rana Open M

1 Luca Maccarone – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Antonio De Laurenzi – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

200 m Rana Open M

1 Luca Maccarone – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Luigi Romagnoli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

Staffetta 4x50 SL Open M

1 Romagnoli – Maccarone – De Laurenzi – Fasoli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Giannobile – Nori – Manari – Urbani – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

GARE C21 FEMMINILI

50 m Stile Libero C21 F

1 Mariella D’Aurizio – A.S.D. ORIONE PESCARA

2 Benedetta Grossi – A.S.D. ORIONE PESCARA

100 m Stile Libero C21 F

1 Benedetta Grossi – A.S.D. ORIONE PESCARA

100 m Farfalla C21 F

1 Mariella D’Aurizio – A.S.D. ORIONE PESCARA

GARE C21 MASCHILI

50 m Stile Libero C21 M

1 Fabrizio Di Fabio – A.S.D. ORIONE PESCARA

2 Luigi Daccò – MILLE SPORT SAN SALVO S.C.S.D

3 Carlo Ciaramellano – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

4 Marco Muffa – A.S.D. ORIONE PESCARA

5 Emanuele Zucchini – A.S.D. ORIONE PESCARA

100 m Stile Libero C21 M

1 Davide Fasoli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Fabrizio Di Fabio – A.S.D. ORIONE PESCARA

50 m Dorso C21 M

1 Luigi Daccò – MILLE SPORT SAN SALVO S.C.S.D

2 Giovanni Roccioletti – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

3 Emanuele Zucchini – A.S.D. ORIONE PESCARA

100 m Dorso C21 M

1 Davide Fasoli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

50 m Rana C21 M

1 Marco Muffa – A.S.D. ORIONE PESCARA

50 m Farfalla C21 M

1 Giovanni Roccioletti – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

100 m Misti C21 M

1 Carlo Ciaramellano – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

GARE PROMOZIONALI FEMMINILI

50 m Stile Libero –

1 Marina Bosica – A.S.D. ROSETANA NUOTO

50 m Dorso

1 Marina Bosica – A.S.D. ROSETANA NUOTO

2 Camilla Parente – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

3 Camilla Rinaudo – A.S.D. ROSETANA NUOTO

25 m Stile Libero –

1 Camilla Rinaudo – A.S.D. ROSETANA NUOTO DNS: Lucia Vernacchio, Veronica Crocetti – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

25 m Dorso –

1 Simona Spizzirri – A.S.D. ROSETANA NUOTO DNS: Lucia Vernacchio – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

25 m Rana –

1 Simona Spizzirri – A.S.D. ROSETANA NUOTO DNS: Veronica Crocetti – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

25 m Farfalla –

1 Camilla Parente – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

GARE PROMOZIONALI MASCHILI

50 m Stile Libero

1 Federico Gaudenzi – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Flavio Pavone – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

50 m Dorso

1 Giorgio D’Agostino – A.S.D. ROSETANA NUOTO DQ: Flavio Pavone – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

50 m Rana

1 Federico Gaudenzi – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

25 m Stile Libero

1 Giorgio D’Agostino – A.S.D. ROSETANA NUOTO

2 Gabriele D’Angelo – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

3 Luca Rabottini – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

4 Cesare Giuse Rapposelli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

5 Angelo Busuioc – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

6 Samuele D’Eugenio – A.S.D. ROSETANA NUOTO

7 Luigi Monti – A.S.D. ROSETANA NUOTO

8 Teo Iannone – WELLNESS SPORT SSD A R.L.

25 m Dorso

1 Angelo Busuioc – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Luca Rabottini – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

3 Cesare Rapposelli – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

4 Gabriele D’Angelo – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

5 Luigi Monti – A.S.D. ROSETANA NUOTO

25 m Rana

1 Samuele D’Eugenio – A.S.D. ROSETANA NUOTO

Staffetta 4x25 Mista/SL Promozionale

1 Pavone, Gaudenzi, Parente, Rabottini – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

GARE FINP FEMMINILI

50 m Stile Libero

1 Giorgia Amodeo – POLISPORTIVA DIL. INTEGRABILI DNS: Ilenia Colanero – ASD EFFEGIQUADRO

50 m Dorso

1 Gaia Verardi – H2O SPORT

2 Giulia Di Marco – A.S.D. ROSETANA NUOTO

3 Giorgia Amodeo – POLISPORTIVA DIL. INTEGRABILI

100 m Rana

1 Gaia Verardi – H2O SPORT

2 Giulia Di Marco – A.S.D. ROSETANA NUOTO

GARE FINP MASCHILI

50 m Stile Libero

1 Alessandro Lamberti – LANCIANO SPORT CENTER

2 Dario Criber – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

100 m Stile Libero

1 Dario Criber – ASS. POLISPORTIVA DILETTANTIST

2 Alessandro Lamberti – LANCIANO SPORT CENTER

50 m Dorso

1 Andrea Di Peco – A.S.D. ORIONE PESCARA

25 m Stile Libero PROMO

1 Mario Galetta – A.S.D. ROSETANA NUOTO

25 m Dorso PROMO

Mario Galetta – A.S.D. ROSETANA NUOTO