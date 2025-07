La Cattedrale di San Tommaso Apostolo di Ortona su Rai 1

La Concattedrale di San Tommaso Apostolo di Ortona tra le protagoniste della popolare trasmissione di Rai 1 "A Sua immagine" in onda domenica 6 luglio.

La Concattedrale dell'Arcidiocesi di Lanciano Ortona, custode delle spoglie del Santo, è stata scelta perché si parlerà della devozione a San Tommaso e le telecamere della trasmissione, con la regia di Gianluca Greco, sono state in città nei giorni scorsi.

Appuntamento quindi per domenica 6 luglio, su Rai 1, tra le 10.30 e le 11.00 e le 11.45 e le 12.15, quando andranno in onda i servizi.

Il programma sarà poi a disposizione sulla piattaforma Rai Play.

Foto in evidenza Ortona Welcome, in galleria Chiesa di Lanciano-Ortona