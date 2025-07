Nasce il Comitato Promotore per l'IGP "Peperone Dolce di Altino"

Si è svolta ieri, 3 luglio 2025, ad Altino, la presentazione ufficiale del Comitato Promotore per il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Peperone Dolce di Altino", iniziativa che segna l'avvio formale di un percorso condiviso di tutela e valorizzazione di una delle produzioni agricole più rappresentative dell'Abruzzo interno.



All'incontro hanno preso parte, oltre al Sindaco di Altino Vincenzo Muratelli, al Presidente dell'Associazione Peperone Dolce di Altino Mario Nicola D'Alonzo, al Direttore CIA Chieti-Pescara Alfonso Ottaviano, al Consigliere regionale Francesco Prospero e al Sottosegretario al MASAF Luigi D'Eramo, anche amministratori dei comuni delle aree limitrofe, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e produttori agricoli, a testimonianza del forte interesse che il progetto suscita su tutto il territorio.



Il Peperone Dolce di Altino, noto per crescere con la testa "all'insù", è da sempre parte integrante della tradizione agricola e gastronomica locale. Negli ultimi anni si è lavorato con costanza per tutelarne la varietà e promuoverne le qualità. A tal fine è stato avviato l'iter per l'iscrizione della varietà tipica "Cocce Capammonde" nel Registro nazionale delle varietà da conservazione, un primo e importante riconoscimento che attesta il valore storico e territoriale del prodotto.

I lavori sono stati aperti dal Sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, il quale ha espresso il proprio orgoglio a nome di tutta la comunità. "Altino è da sempre legata alla coltivazione del peperone e ora abbiamo l'occasione di renderlo un vero ambasciatore del territorio. Ringrazio le istituzioni e le associazioni che hanno scelto di lavorare insieme per questo obiettivo comune."



Con la costituzione del Comitato Promotore, si entra ora in una nuova fase operativa: la redazione del disciplinare di produzione, che definirà l'area geografica, le tecniche colturali, le caratteristiche del prodotto e i criteri qualitativi da rispettare, sarà il prossimo passo verso il riconoscimento ufficiale dell'IGP da parte dell'Unione Europea.



Mario Nicola D'Alonzo, Presidente dell'Associazione Peperone Dolce di Altino, ha dichiarato:

"Abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo momento. L'IGP è uno strumento importante per dare valore a una produzione che nasce dalla nostra storia e dal lavoro quotidiano degli agricoltori. Vogliamo costruire un percorso serio e inclusivo, che coinvolga tutto il territorio."



Alfonso Ottaviano, Direttore della CIA Chieti-Pescara, ha sottolineato:

"Il Peperone Dolce di Altino rappresenta un'eccellenza agricola e culturale. Il riconoscimento IGP potrà rafforzare l'identità del prodotto, offrire nuove opportunità di mercato e creare sviluppo locale. CIA continuerà a supportare il Comitato in tutte le fasi del processo."



Anche la Regione Abruzzo ha espresso il proprio sostegno, come ha ricordato il Consigliere Francesco Prospero: "Il riconoscimento dell'IGP significa più tutele per i produttori, più strumenti per i territori e più forza sui mercati. La Regione sarà parte attiva di questo percorso, consapevole del valore economico e culturale di questo prodotto."



Il Sottosegretario Luigi D'Eramo, portando i saluti del MASAF, ha ribadito l'impegno del Ministero nel sostenere i progetti legati alle produzioni tipiche e al rafforzamento delle filiere agroalimentari di qualità: "Le Indicazioni Geografiche Protette sono una leva strategica per il futuro dell'agroalimentare italiano. Il Ministero sostiene con convinzione progetti come questo, che valorizzano la biodiversità agricola e rafforzano la competitività dei territori. Lavoreremo affinché il Peperone Dolce di Altino possa ottenere presto il giusto riconoscimento."



Nei prossimi mesi il Comitato sarà impegnato a coinvolgere produttori, trasformatori, enti locali, associazioni e operatori economici, al fine di costruire una filiera forte e ben strutturata, base necessaria per il riconoscimento e il successo del marchio IGP.



Il Peperone Dolce di Altino è molto più di un prodotto agricolo: è un elemento identitario, un patrimonio del territorio che merita di essere tutelato e valorizzato. Il lavoro del Comitato Promotore sarà determinante per trasformare questo progetto in una concreta opportunità di crescita per l'intera area.



Comitato Promotore Peperone Dolce di Altino