Studenti in campo a Lanciano nel ricordo di Davide Orecchioni, Mario Scimia e Lorenzo Costantini

Nella mattinata di sabato 24 maggio gli studenti degli Istituti medi superiori del Comprensorio Frentano torneranno a confrontarsi nel torneo di calcio a 7 che ricorderà il giovane studente Davide Orecchioni, il prof. Mario Scimia, docente di educazione fisica del “Da Vinci” di Lanciano, sempre presente a questo torneo come “accompagnatore” delle squadre del suo Istituto e Lorenzo Costantini, giovane promessa del calcio lancianese che, prima di essere colpito da una malattia incurabile, era stato capocannoniere tra gli Juniores.

La manifestazione, che si svolge sotto l’egida del Comitato regionale Abruzzo dello C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali Industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi, recentemente eletta nel Consiglio Nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva, è inserita nel progetto nazionale “Alimentiamo lo sport”, approvato dal Ministero per lo Sport e i Giovani.

Sono cinque gli istituti medi superiori della provincia di Chieti che hanno dato la loro adesione: I. S. “E. Fermi – C. De Titta”, I.S. “Vittorio Emanuele II“, IIS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano, Istituto “Ciampoli – Spaventa” di Atessa e IS “Algeri Marino” di Casoli.

Il calendario prevede la disputa di due tornei, riservati a formazioni “Allievi” e ”Juniores”, che si svolgeranno sui campi allestiti presso il campo sportivo Marcello Di Meco di Lanciano.

“E’ una manifestazione che organizziamo da ventisei anni – spiega Walter Di Gregorio che ha curato tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione – che è molto sentita ed attesa. Mi fa piacere ricordare che solo quindici giorni fa abbiamo proposto un’analoga manifestazione a Vasto, che ha riscosso un entusiastico consenso. ”

Al termine della manifestazione, che ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lanciano, si svolgerà la cerimonia di premiazione. E’ annunciata la presenza dei familiari delle persone cui è dedicato il torneo e quella dei massimi dirigenti di CSAIn Abruzzo.