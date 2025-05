Nel ricordo di Suor Marina Tortorella

Sono passati tre anni da quando, nella Casa delle Pie Madri della Nigrizia di Verona, si spegneva serenamente, all’età di 94 anni, Suor Marina Tortorella.



Giunta a Vasto Marina nel 1988, si è da subito fatta apprezzare e benvolere da tutta la comunità, a cominciare dai bambini e per finire a chi più in là con l’età.



«Nata a Troia, in provincia di Foggia, – si legge in una nota della comunità parrocchiale di Santa Maria Stella Maris di Vasto Marina – ha svolto il suo servizio in tante località, tra le quali Tornareccio, Vasto Marina, Pescara e infine Verona. Era particolarmente devota alla Vergine Maria ed è morta nel giorno in cui la Chiesa festeggia Santa Maria Ausiliatrice. Quando spiegava ai più piccoli il significato e la devozione al Rosario, diceva che portava sempre in tasca con sé un’arma potente, la corona, coinvolgendo nella preghiera anche chi, magari, era lontano da certe abitudini».



La comunità parrocchiale locale non può dimenticare la sua missione ed il legame profondo con quanti vi hanno operato, ricordando il rapporto con l’indimenticato parroco Padre Agostino Frezza e il suo successore Padre Luigi Stivaletta.



Una Santa Messa in suo suffragio sarà celebrata sabato 24 maggio, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris.