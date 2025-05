Al via il raduno interregionale dell'Associazione nazionale Carabinieri

Parte oggi ad Atessa il 2° raduno interregionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Un evento organizzato dall'A.N.C. - Ispettorato Regionale Abruzzo e dalla sezione di Atessa - con il patrocinio del Comune. Tre giorni di festeggiamenti, in occasione delle celebrazioni del 90° Anniversario della sezione locale ANC, con parate, mostre, convegni, teatro, concerti e l’intitolazione di un parco cittadino al Carabiniere atessano, Giuseppe Fantasia, ucciso dai nazifascisti nel 1944.

Le dichiarazioni del Sindaco, Giulio Borrelli:

“Ospitare questo raduno interregionale, in occasione dei 90 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Atessa, significa per noi condividerne il senso e l’importanza.

I Carabinieri sono riconosciuti dalla Cittadinanza come presidio di legalità e punto di riferimento della presenza dello Stato. Nel nostro territorio operano con impegno e professionalità per garantire la sicurezza di tutti. È anche questo il motivo che ha portato il nostro Consiglio comunale a conferire la cittadinanza onoraria all’Arma. La loro stretta e proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha permesso, tra l’altro, di ottenere il finanziamento per la nuova e moderna Caserma, sede della Compagnia e della Stazione, che sarà realizzata nei prossimi anni. I valori e i comportamenti della Benemerita vivono e si manifestano anche nei militari in congedo e nella loro Associazione, che svolge azioni di volontariato nella nostra comunità e di collaborazione con varie iniziative cittadine. L’Appuntamento del 23, 24 e 25 maggio è importante per loro e per noi. Per questo Atessa li accoglie con un caloroso ringraziamento e con un abbraccio”.

Il programma

VENERDI 23 MAGGIO

Ore 21:00 Teatro “A. Di Iorio”: Spettacolo di Teatro Dialettale “Io non so niente”

Ass. Culturale “Drago d’Oro”

SABATO 24 MAGGIO

Ore 10:00 Inaugurazione Mostra cimeli dell’Arma

Ore 10:30 Teatro “A. Di Iorio”: Incontro con le scuole:

- “Il fumetto a servizio della tutela del patrimonio artistico e culturale”

- Documentario sui Carabinieri deportati dai nazisti “Tacere non è un dovere”

Ore 12:00 Visita alle Autorità locali

Ore 17:00 Monte Marcone: Intitolazione Parco al Carabiniere Fantasia Giuseppe

Ore 18:30 Teatro “A. Di Iorio”: Presentazione del libro “Giustizia è fatta (o quasi)” del Gen. D. Pasquale Muggeo

Ore 21:00 Teatro “A. Di Iorio”: Esibizione del Socio ANC Col. Nazario Giuliani e altri artisti.

DOMENICA 25 MAGGIO

Ore 08:00 Piazza Oberdan: Ammassamento dei radunisti

Ore 08:45 Piazza P. Benedetti: Onori alla Massima Autorità Militare Alzabandiera

Deposizione corona al Monumento ai Caduti - Allocuzioni

Ore 09:30 Cattedrale di San Leucio: Santa Messa

Ore 11:00 Piazza Oberdan: Disposizione per lo sfilamento

Ore 11:15 Piazza Oberdan: Sfilamento

Ore 12:30 Onori finali alla Massima Autorità Militare

Ore 13:00 Deflusso Via Duca degli Abruzzi