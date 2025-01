Moreno Torricelli ospite della Virtus Paglieta 2024

Appuntamento martedì 7 gennaio, dalle ore 18, nella Sala Polivalente di via Sandro Pertini a Paglieta, per l’incontro con Moreno Torricelli.

L’ex calciatore e allenatore, apprezzato difensore conosciuto in modo particolare per il salto di categoria che nel 1992 lo vide protagonista da una squadra di Serie D, la Caratese, alla Juventus allora guidata da Giovanni Trapattoni, sarà ospite della locale società Virtus Paglieta 2024 presieduta da Antonio Di Lallo, squadra che partecipa al Campionato di Terza Categoria e che occupa attualmente il primo posto in classifica nel Girone di Vasto.

Patrocinano l’evento il Comune di Paglieta e la Figc Abruzzo.