Fossacesia: cresce la popolazione a fine 2024

Il comune di Fossacesia registra un costante aumento della popolazione al 31 dicembre 2024, continuando la tendenza positiva degli ultimi anni. La popolazione è passata dai 6.314 abitanti del 31 dicembre 2023 ai 6.391 al 31 dicembre 2024, con un incremento di 77 unità.

Nonostante il quadro demografico nazionale evidenzi un decremento generale, Fossacesia si distingue come un caso virtuoso, mostrando una crescita costante. Il numero delle nascite nell'anno appena concluso è stato di 42, mentre i decessi sono stati 68, con un saldo negativo rispetto ai nuovi nati. Tuttavia, il Comune ha visto anche un aumento delle unioni, con 14 matrimoni civili e ben 85 religiosi.

"Siamo soddisfatti di vedere che la nostra città continua a crescere. Fossacesia- ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- offre, oltre alla bellezza del suo territorio, servizi di qualità, un ambiente pulito e accogliente e una vivibilità che risponde alle esigenze dei residenti e dei turisti. Il nostro comune è in costante evoluzione, con un continuo flusso di persone che scelgono di vivere qui. I servizi offerti sono fondamentali per garantire il benessere della popolazione, e la nostra città si prepara anche a ospitare, come ogni anno, un numero di turisti che, nel periodo estivo, fa lievitare la popolazione di 4-5 volte."

Fossacesia si conferma quindi come una località dinamica, in grado di attrarre non solo i residenti, ma anche visitatori da tutto il mondo, grazie alla sua offerta turistica, ai servizi locali e alla qualità della vita che riesce a garantire ai suoi abitanti.