L'H2O Sport si tinge d'azzurro col nuoto sincronizzato: Vanessa Cappellone convocata per un collegiale tecnico nazionale

Il 2025 si apre con un grande riconoscimento per il nuoto sincronizzato dell’H20 Sport. Vanessa Cappellone è stata convocata con la squadra nazionale a Savona per un collegiale tecnico.

L’approdo in azzurro è stato il premio ai sacrifici fatti nel corso del tempo e ai risultati ottenuti nella stagione agonistica 2023-24 con la partecipazione ai Campionati italiani, categoria Assoluti e Junior. Nel suo anno 2006 è la prima atleta classificata dopo le atlete già convocate e presenti attualmente in nazionale.

“Per noi allenatrici e per la società sicuramente un grande orgoglio – dichiarano i tecnici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio – abbiamo lavorato in sinergia con grande impegno, passione e dedizione per poter raggiungere i migliori risultati. La convocazione in azzurro è qualcosa che ripaga tutti e in particolare Vanessa dei sacrifici fatti nel corso del tempo e dei duri allenamenti svolti in acqua. Sicuramente questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo dal quale ripartire per costruire nuovi e importanti successi futuri”.

Una volta rientrata da Savona la Cappellone riprenderà gli allenamenti con la squadra del sincro biancorosso. Le soddisfazioni per i colori biancorossi nel nuovo anno sono appena iniziate.