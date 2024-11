Beach volley azzurro verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, De Marinis e Nicolai alle direzioni tecniche

Abruzzo del beach volley ai più alti riconoscimenti nazionali con i nuovi incarichi che sono stati affidati alla vastese Caterina De Marinis ed all’ortonese Paolo Nicolai.

LA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. Nella storica Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno si è tenuta una seduta del Consiglio Federale, aperta ieri dal saluto del sindaco locale Marco Fioravanti a cui sono seguiti i ringraziamenti della Federazione per l’ospitalità.

Il presidente Giuseppe Manfredi ha poi esposto il nuovo progetto delle squadre nazionali di beach volley per il quadriennio olimpico 2025-2028. La direzione tecnica femminile è stata affidata a Caterina De Marinis, mentre Paolo Nicolai ricoprirà la carica di direttore tecnico del settore maschile.

De Marinis e Nicolai terranno una conferenza stampa presso la sede Fipav, giovedì 28 novembre, durante la quale saranno comunicati i programmi per il prossimo quadriennio olimpico che porta a Los Angeles 2028.

“Facciamo un grande in bocca al lupo per gli incarichi e il lavoro da svolgere a Caterina e Paolo“, si legge in una nota della Fipav Abruzzo.