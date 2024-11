Negativa conciliazione per addetti Cup della Asl Chieti

Si è chiusa con esito negativo la procedura di conciliazione e raffreddamento, convocata online dalla Prefettura di Chieti alla presenza di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTrasporti, Uil Tucs, sul problema dei tagli che colpiranno il personale impegnato nel nuovo servizio Cup, Centro Unico di Prenotazione, e che rischiano di produrre pesanti problemi occupazionali per il personale impiegato da anni nel servizio, vale a dire 135 unità.

L'azienda Società Consortile Cup Abruzzo, che deve subentrare il 18 novembre 2024, giorno di avvio del servizio, durante l'incontro non ha scongiurato i tagli e ha continuato a dichiarare di non avere le condizioni per rispettare la clausola sociale regolarmente sottoscritta nel verbale di accordo sindacale firmato a febbraio 2024.

Tutto questo, si legge in una nota delle organizzazioni sindacali, nonostante la disponibilità da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti a ripristinare alcuni servizi che erano stati temporaneamente sospesi.

Il prossimo 12 novembre si terrà l'assemblea dei lavoratori del Cup della Asl Lanciano Vasto Chieti per decidere le iniziative di lotta da mettere in campo nei prossimi giorni.

