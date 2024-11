Â«Affitti, la Giunta Marsilio intervenga a sostegno delle famiglie in difficoltÃ Â»

«Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 ha escluso i finanziamenti per il fondo di sostegno all’affitto previsto dalla Legge 431/1998 per gli anni 2023 e 2024, aggravando così la situazione di molte famiglie che già si trovano in condizioni di vulnerabilità» è l’allarme lanciato dal sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.

«Insieme al Sindaco Francesco Menna, esprimo piena contrarietà al taglio dei fondi per il sostegno agli affitti, una misura essenziale che ha permesso, fino ad oggi, a tante famiglie di affrontare con più serenità le spese abitative – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali di Vasto Anna Bosco - questo ha lasciato molte famiglie in una situazione insostenibile, costrette a scegliere tra pagare l’affitto o soddisfare i propri bisogni essenziali. In un momento in cui i costi della vita sono sempre più alti, la mancanza di questo sostegno rappresenta una minaccia concreta per persone già in condizioni di vulnerabilità».

«È urgente un intervento della Regione per evitare che queste famiglie vengano abbandonate. Salvaguardare il diritto alla casa è una priorità sociale: chiediamo che si trovi al più presto una soluzione per non lasciare indietro chi ha più bisogno» ha dichiarato l’assessore Bosco. Richiesta alla Regione inviata per lettera da Menna al presidente Marsilio e a tutti gli assessori regionali. «Mi unisco agli appelli degli altri amministratori locali per sollecitare la Giunta regionale a trovare soluzioni straordinarie o alternative per evitare che queste famiglie scivolino ulteriormente nella precarietà – ha scritto Menna agli amministratori regionali - certo della vostra massima sensibilità e dell’impegno concreto che sicuramente vorrete dedicare a questa emergenza –confido in un vostro tempestivo e adeguato intervento, per evitare che le famiglie più vulnerabili si trovino abbandonate in questo momento di crisi».