Sindacati, in Abruzzo adesione altissima allo sciopero del trasporto pubblico locale

"Altissima" in Abruzzo l'adesione allo sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale. A Teramo, ad esempio, per quanto riguarda il servizio urbano, fa sapere la Filt Cgil Abruzzo Molise in attesa dei dati definitivi, si registra il 100% di adesioni, mentre per l'extraurbano si supera il 90%, come nel caso di Pescara (95%). La mobilitazione, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, va avanti per 24 ore.

Viene garantito solo il 30% dei servizi, nelle fasce di garanzia. Tra le motivazioni vi sono il mancato rinnovo del contratto, risorse inadeguate e i livelli retributivi troppo bassi per il costo della vita. Intanto una delegazione della Filt Cgil, partita da Abruzzo e Molise, è a Roma per la manifestazione in corso davanti al ministero dei Trasporti.