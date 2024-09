“Una schiacciata per Serena”, una bella giornata di sport e solidarietà

È stata una bella giornata di sport e solidarietà, in una splendida cornice di pubblico tra allenatori, arbitri e con oltre 50 atleti, amici e vecchie glorie della pallavolo frentana, l'evento si è svolto nel migliore dei modi con 4 squadre a scontrarsi tra loro, non per un trofeo ma per beneficienza. Una schiacciata per Serena è stato soprattutto questo, sport, divertimento, convivialità e beneficienza.

Il ricavato della manifestazione sarà donato ad associazioni che operano nell'ambito lancianese. Per la cronaca a trionfare è stato il team Studio ICSA già campione in carica, che ha portato a casa tutti e tre gli incontri disputati. Il tutto ringraziando l'organizzazione di Antonio Chiriatti, Lorena Gaeta e di Simone Di Menno Di Bucchianico, con il patrocinio del comune di Lanciano presente con il Sig.Sindaco Filippo Paolini e l'assessore allo sport Danilo Ranieri, che hanno messo a disposizione la struttura del palasport in condizioni eccellenti.

Da domani si inizia a pensare alla prossima edizione, sempre più in grande,sempre insieme per Serena.