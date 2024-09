Anno scolastico al via con l’acquisto di autoclavi

Oggi a Fossacesia è avvenuto il ritorno sui banchi di scuola. Diversamente da quanto indicato nel calendario regionale, infatti, il Consiglio d'Istituto ha deliberato di anticipare l'inizio delle attività didattiche al 9 settembre. Nei giorni scorsi, si è tenuta in Comune una riunione organizzativa coordinata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, alla presenza: della Dirigente scolastica, Rosanna D'Aversa, in collegamento video; della consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ester Di Filippo; del presidente del Consiglio d'Istituto Carlo Luciani; dei responsabili dei Plessi Scolastici, in rappresentanza del corpo docente, Giuseppe Scarinci, Lara Marrone e Cristina Chichiricò; dell'insegnante Nadia Di Girolamo; dei responsabili degli uffici comunali interessati, delle società che gestiscono il trasporto scolastico e il servizio mensa, per predisporre il programma dei servizi per gli studenti. Per la sola settimana dal 9 al 14 settembre 2024, l'orario delle lezioni sarà il seguente: scuole dell'Infanzia, dalle ore 8:30 alle ore 12, per i bambini che usufruiscono del trasporto: nella scuola in Viale San Giovanni ore 8:30-11:30; in quella del Lungomare 8:30 -11:20. Scuola Primaria: dalle 8:30 alle 12:30. Scuola Secondaria di Primo Grado: dalle ore 8:00 alle ore 12:00. E' stato disciplinato il servizio di trasporto scolastico, garantito sia per l'entrata che per l'uscita, con la riorganizzazione più accurata degli itinerari con i relativi orari. I dettagli dei percorsi sono consultabili sul sito https://comune.fossacesia.ch.it/notizie/2987617/servizio-trasporto-scolastico-percorsi-scuolabus). La riapertura del servizio mensa, invece, è stata fissata per il prossimo 30 Settembre.

"Come sempre avviene a pochi giorni dall'apertura abbiamo fatto il punto della situazione e siamo pronti, tra tutti i soggetti coinvolti, per permettere a studenti e insegnanti di tornare a vivere pienamente la nuova esperienza didattica " – ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio, che, tra l'altro, ha annunciato la modifica del bilancio di previsione per l'acquisto di autoclavi per far fronte alla grave crisi idrica, che potrebbe continuare anche nelle prossime settimane.