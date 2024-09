«Confronto con la Sasi avvenga in sede pubblica e di fronte ai cittadini»

L’ associazione Acqua Nostra coglie con favore la volontà del Presidente Basterebbe di addivenire ad un incontro, ma chiede che questo avvenga in sede pubblica e di fronte ai cittadini; d’altronde nessun invito ufficiale ci è mai giunto da parte di Sasi SPA.

Abbiamo sempre lamentato la mancanza di risposte sulle criticità sollevate (sin dalla nostra costituzione in associazione nel 2022) ma nonostante tutto, ancora oggi, continuiamo a sperare: la speranza è quella di discutere con gli Enti preposti sui temi relativi alla gestione della risorsa idrica.

Noi parliamo di fatti, rapporti storicamente verificabili anche semplicemente con una ricostruzione cronologica delle circostanze e dichiarazioni: parliamo di numeri. I mormorii non ci interessano. Tanto per cominciare chiediamo, nello spirito costruttivo che contraddistingue ogni libera associazione di cittadini, una risposta alla richiesta di un controllo sulla portata attuale della sorgente del Verde e, questo controllo, non deve essere effettuato durante il periodo di calo fisiologico della portata (ovvero nel periodo fine settembre-dicembre), come sappiamo bene si verifica ogni anno a prescindere dalla crisi climatica.

Su questo ed altro, che illustreremo in un pubblico incontro, chiediamo trasparenza. Ribadiamo che i proprietari delle reti e degli impianti pubblici sono i cittadini: Sasi non lo dimentichi, non lo dimentichino i rappresentanti politici dei cittadini.

Associazione Acqua Nostra