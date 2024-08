'Stravilla', ottime conferme

Corrilabruzzo UISP quanto mai denso di attività sulle strade abruzzesi e che offre alcuni motivi di interesse in modo particolare nella provincia di Chieti che detiene il maggior numero di gare svolte prima di Ferragosto.

VILLA SANTA MARIA – Si è ripetuta per la decima volta a Villa Santa Maria la Stravilla.

La bella manifestazione, che sta diventando una bella tradizione podistica preferragostana, ha avuto luogo il 9 agosto scorso con l’amministrazione comunale di Villa Santa Maria in prima linea nell’organizzazione assieme alla direzione tecnica dell’Asd Vini Fantini.

Con l’intitolazione di 8° Trofeo Corriamo per Giammaria, la gara competitiva di 9,3 chilometri è stata vinta da Alex Tucci (Gruppo Podistico Il Crampo) in 37’24” secondo posto per Antonio Di Lello (Asd Abruzzo Runners) e terzo per Umberto D’Agostino (Podisti Frentani). Affermazione al femminile per Sara Basciano della Runners Chieti in 49’10”, seguita da Adele Borromeo (Atletica Val Tavo) e da Silvia Caldini (Asfalto Zero).

Spettacolare esibizione dei baby atleti fino ai 15 anni nelle gare a loro dedicate con l’Asd I Lupi d’Abruzzo ad ottenere il miglior rendimento individuale in tutte le fasce d’età.

Classifiche di tutte le gare su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=381