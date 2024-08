Palombaro accoglie il Cardinale Angelo Comastri

L’invito della parrocchia di Palombaro guidata da Don Matteo Gattafoni è a partecipare alla visita del Cardinale Angelo Comastri in occasione della Festa della Madonna Assunta il 15 agosto.

Il cardinale Comastri presiederà la celebrazione eucaristica alle ore 18 al Santuario dell’Assunta a Palombaro.

Per don Matteo “una grande gioia oltre che un grande onore per la nostra Comunità civile e religiosa accogliere il Vicario Generale Emerito di Papa Francesco per la Città del Vaticano, noto volto televisivo e innamorato predicatore sulla Vergine Maria”.