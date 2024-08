Ciclismo: Giulia Giuliani alla terza edizione del circuito Rosa dell'Assunta

Nuovo appuntamento in Veneto per il K2 Women Team che oggi, 14 agosto, sarà impegnato nella terza edizione del circuito Rosa dell'Assunta. Una vigilia di Ferragosto particolare per le ragazze del Team Manager Massimo Ruffilli che ancora una volta andranno alla ricerca del successo.

La partenza e l'arrivo sono fissati a Ceneda di Vittorio Veneto dove si snoderà un circuito da ripetere 9 volte per un totale di quasi 90 km. Il tracciato è tutt'altro che semplice: diversi sali e scendi animeranno la corsa che ha 1782 metri di dislivello.

Il K2 Women Team si presenta al via con una formazione di 6 atlete della categoria elite: le abruzzesi Giulia Giuliani e Vittoria Ruffilli, la friulana Alice Papo, la romana Sara Pellegrini, la toscana Gemma Sernissi, al ritorno alle corse dopo un periodo di stop e l'ucraina Viktoriia Melnychuk. A completare la formazione ci sarà anche la junior Giada la Cioppa.