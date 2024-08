Beach volley, Manuel Alfieri vince con Andreatta la tappa del campionato italiano di Cordenons

Seconda vittoria di tappa per Manuel Alfieri nel Campionato italiano di beach volley a Cordenons. L’atleta pescarese, in coppia con Tiziano Andreatta, ha battuto in finale, in due set (parziali 21-18, 21-19), Matteo Martino e Raoul Acerbi. Con questo successo i due atleti della 4 Vele Beach Volley Academy di Pescara mantengono il primo posto nella classifica tricolore e si apprestano a disputare la prossima tappa sulla spiaggia di Vasto. Alfieri e Andreatta sono davanti in graduatoria a Ivan Zaytsev e Daniele Lupo e mirano al tricolore che verrà assegnato alla coppia che conseguirà il punteggio più alto ottenuto dalla somma dei punti dei migliori quattro tornei del Campionato Italiano Assoluto della stagione in corso.

Un risultato, pertanto, molto prezioso quello ottenuto a Cordenons dalla formazione seguita da Luigi Alfieri, dopo la Coppa Italia vinta a Montesilvano e il secondo posto ottenuto a Cirò Marina. Nel corso del torneo Alfieri/Andreatta hanno superato nel loro percorso Matteo/Iurisci e Laurin Zoeschg (21-17, 21-15), Sergio Seregni/Nicolo Siccardi (21-17, 12-21, 15-7) e Giacomo Titta/Alex Ranghieri (21-13, 21-15) nel tabellone vincenti, per poi infliggere un secco 2-0 (21-17, 21-19) in semifinale a Tobia Marchetto/Jakob Windisch e aggiudicarsi la finalissima 21-18, 21-19 contro Matteo Martino e Raoul Acerbi.

Cinque vittorie in altrettante uscite e un solo set perso, questo l’ottimo cammino percorso a Cordenons da Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta. Secondo posto per Matteo Martino e Raoul Acerbi, al loro primo podio della stagione e autori di una buona prova, iniziata dalle qualifiche e proseguita con sei vittorie in sette partite, una striscia interrotta solamente dall’eccezionale prestazione dei due atleti della 4 Vele Beach Volley Academy. A chiudere il torneo al terzo posto Giacomo Titta e Alex Ranghieri. Archiviato l’evento friulano, la macchina organizzativa federale si sposta dal 23 al 25 giugno a Vasto per la penultima tappa della stagione prima delle finalissime di Bellaria Igea Marina.