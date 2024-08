Trovata morta la giornalista Rita Consorte, aveva 48 anni

E’ morta la notte scorsa a Spoltore Rita Consorte, giornalista e scrittrice. Aveva 48 anni. Rimasta orfana e con problemi di salute, Consorte si è spenta per cause naturali a causa di un'insufficienza respiratoria. A ritrovare il corpo senza vita e’ stata una donna che la aiutava nelle pulizie di casa e che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Una volta raggiunta l’abitazione dove viveva, i medici del 118 non hanno potuto purtroppo fare altro che constatare il decesso della donna. Qualche giorno fa era stata dimessa dall'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico. Più volte, in passato, Rita aveva portato la sua difficile condizione esistenziale alla ribalta delle cronache nazionali per chiedere invano un aiuto. I funerali si terranno martedì 13 agosto alle ore 16 nella chiesa di Santa Caterina da Siena.

Consorte aveva anche tentato la carta della candidatura alle ultime elezioni comunali a Pescara nella lista di Gianluca Fusilli, che oggi la ricorda con queste parole: “Sono addolorato per la scomparsa improvvisa dell'amica Rita Consorte. Una carissima ragazza, appassionata della vita, che con lei non è stata per niente generosa. Grazie Rita. Fai buon viaggio e riabbraccia le persone che ami. Rip”.