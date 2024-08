Corti Antiche, consapevolezza e responsabilità per una festa sostenibile ed inclusiva

Torna Corti Antiche, la festa inclusiva e sostenibile, organizzata dal Comune di Atessa con la regia di Coop. Gaia e Legambiente, che ogni anno porta migliaia di visitatori e curiosi ad Atessa per scoprire i prodotti enogastronomici di qualità e la bellezza degli angoli e degli scorci del centro storico della città, impreziositi da spettacoli di musica, teatro e danza ed allestimenti d’arte. Un’esperienza da vivere a 360 gradi.

L’edizione numero diciotto si terrà venerdì 16 agosto a partire dalle 19.30. La partenza è da piazza Oberdan.

Il percorso si snoda tra vicoli e ruelle verso l’antica Tixa (quartiere Santa Croce) per poi tornare verso Ate (quartiere San Michele), nelle sette postazioni si potrà acquistare il piatto accompagnato dal calice di vino e da liquori tipici del territorio. Il fil rouge dell’evento sarà l’Economia Circolare, un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. I piatti, gli spettacoli e gli allestimenti saranno tutti dedicati al tema di quest’anno. Sarà presente, inoltre, l’AIS e l’Enoteca regionale Città del vino. Alla realizzazione dell’iniziativa parteciperanno i volontari del campo di volontariato nazionale Legambiente presenti ad Atessa dall’8 agosto.

Si punta sulla qualità dei prodotti enogastronomici e dei piatti e sulla varietà degli spettacoli offerti . La festa diventa sempre più inclusiva e a misura di bambino. Ci saranno spazi, spettacoli menù dedicati ai più piccoli; nella mappa sono indicati percorsi accessibili per chi ha difficoltà motorie. Corti Antiche è uno tra gli eventi estivi più conosciuti del nostro territorio, un evento di festa per veicolare messaggi importanti e per rilanciare il centro storico di Atessa, luogo di aggregazione importante per la nostra comunità.

“Un’intera Comunità che si mobilita per accogliere visitatori e turisti. Ristoratori, artisti, musicisti, proprietari di corti e palazzi, volontari e moltissimi cittadini atessani che, in vario modo, contribuiscono ad abbellire e curare il Centro storico. Questa è Corti Antiche -afferma il Sindaco, Giulio Borrelli- l’essenza di una cittadina e dei suoi abitanti. La storia e la cultura, la bellezza e la meraviglia di chi scopre e di chi riscopre Atessa in tutto il suo fascino. Una tradizione che si rinnova nel rispetto della ecosostenibilità, dell’inclusività e del buongusto”.

L’ANIMA GREEN DI CORTI ANTICHE,

ECOACTIONS PER UN EVENTO SOSTENIBILE PER NOI E PER IL PIANETA

RIDUZIONE, RIUSO, RICICLO

Abbiamo eliminato, dove possibile, l’usa e getta, preferendo prodotti durevoli e riutilizzabili. Siamo plastic free: piatti e posate usa e getta che verranno utilizzate sono in materiale 100% biodegradabile e compostabile.

Abbiamo ridotto la quantità di materiale pubblicitario stampato. Il programma di Corti Antiche è accessibile da smartphone e scaricabile dalle pagine social. La mappa del percorso e tutte le informazioni sono scaricabili tramite un Qr Code.

Riteniamo che l’acqua debba essere un bene comune e accessibile e siamo determinati ad eliminare l’utilizzo del PET monouso quindi non saranno vendute presso gli stand di Corti Antiche bottiglie di acqua in plastica. Nella mappa dell’evento sono segnalate le fontanelle con l’acqua pubblica e buona da bere, in modo che sia facile riempire la propria borraccia senza produrre plastica inutile.

MOBILITÀ

Per raggiungere il centro storico sono a disposizione navette ad uso collettivo così da evitare l’utilizzo dei mezzi privati. Camminare fa bene e riduce le emissioni di CO2.

Se pensi di raggiungere Atessa in auto, perché non condividere il viaggio? Stiamo creando una bacheca virtuale per car pooling per mettere in contatto chi offre e chi cerca un passaggio per Atessa.

ACQUISTI CONSAPEVOLI

A Corti Antiche ci impegniamo nella ricerca della qualità del cibo, considerandolo elemento fondante per la creazione di comunità oltre che un aspetto fondamentale per la cura della Terra e delle persone. Scegliamo i prodotti tipici e a Km 0.

Abbiamo scelto di non proporre piatti con la carne bovina, che ha il più alto impatto ambientale tra tutte le carni, e di offrire molte opzioni vegetariane e vegane, diminuendo così le emissioni di CO2 dovute al consumo di prodotti animali. Inoltre, i piatti sono stati ideati in ottica di Economia Circolare, per limitare al massimo lo spreco alimentare e per promuovere ricette di recupero creativo.

Il cibo che non sarà consumato durante l’evento sarà devoluto ad associazioni ed enti no profit.

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE

Corti Antiche si svolge nel centro storico di Atessa ma abbiamo pensato a delle facilitazioni per l’accessibilità e la fruibilità dell’evento per tutti.

MENU’ E PUNTI RISTORO

Sfera con pane di "miscuglio evolutivo" e con varietà antiche di pomodori locali dal progetto “Coltiviamo la biodiversità " del Parco della Maiella. Via Fontane Vecchie -A casa di Gaia- Cavatelli abruzzesi di grano arso, cicerchia marsicana, guanciale, crema di caprino e cotica soffiata. Piazza Santa Croce -Villa Egle Ristorante- Pallotta di capra, Pallotta “cac'e'ov”, “Pipun e ove”, Cipollata. Largo Castello - Galleria Zanardi- Tortino di zucchine con ricotta di pecora e zafferano su vellutata di patate. Asilo Principessa Elena -Agriturismo Il Sentiero di Ming- La Scrippella atessana .Dolce tradizionale preparato con mix di farine di grani antichi locali. Largo Torretta -Pasticceria Angel- BRIOCHE ABRUZZESE, con farina di grano antico "frasinese", farcito con gelato "pizza dolce". Via Orientale - Millevoglie Pasticceria-Gelateria- Sorbetto al San Pasquale e Vallaspra - Pesche al mosto cotto -Cocomero -Pane “scafinett”. Largo Tano Sante Sergio Frutta & Verdura

PUNTI DEGUSTAZIONE VINI E DISTILLATI

Enoteca "Città del Vino" d'Abruzzo- Via Fontane Vecchie BIO Cantina Orsogna- Piazza Santa Croce Cantine Spinelli- Largo Castello Masseria Coste Di Brenta -Asilo Principessa Elena DISTILLERIA JANNAMICO MICHELE & FIGLI S.p.A -Largo Torretta.

MUSICA

Little band - Max Tumini Via Fontane vecchie Rose'n'Roll Piazza Santa Croce Trouble mood Largo Castello W.A.D. Piazza Municipio 5^Essenza Piazza Benedetti AbBusivi Luca Flocco Asilo Principessa Elena Deverga Largo Torretta Not found Via Orientale Anima Rock Piazza Garibaldi Valeria Caprì Via Trento e Trieste

SPETTACOLI E PERFORMANCE

Terrazza Via Fontane Vecchie – Milonga Piazza Martiri Delle Foibe :Gruppo Musicale Riciclocircomusicale LARGO CASTELLUCCIO BollAr(i)a QUARTIERE SAN MICHELE : Il silenzio di Tiago Rodriquez con Annapaola di Camillo CORTE SPAVENTA :LLORO di e con Francesca Cinalli e Paolo De Santis- COMPAGNIA DI DANZA E TEATRO Tecnologia Filosofica – Traiettoria di ricerca artistica “Il corpo rituale”

INSTALLAZIONI ARTISTICHE NELLE CORTI