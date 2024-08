L'abruzzese Francesca Di Monte assistente arbitrale alla finale di calcio femminile alle Olimpiadi

Francesca Di Monte, assistente arbitrale abruzzese della sezione di Chieti dell’AIA, è stata designata come guardalinee per la finale del Torneo olimpico femminile che vedrà in campo Brasile e Stati Uniti.

La notizia è stata annunciata a Cascia, durante il raduno della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale.

“Per un arbitro essere designato per una finale olimpica equivale ad avere vinto la medaglia d’oro nel proprio ruolo – ha detto il presidente dell’Aia Carlo Pacifici -. Per questo è con grande soddisfazione, ma anche emozione, che accogliamo la notizia della storica designazione di Francesca Di Monte che rappresenterà l’Italia e l’AIA. Con lei scenderanno idealmente in campo tutti i 33 mila associati italiani, orgogliosi di questo prestigioso risultato“.

Francesca Di Monte completerà la terna formata dall’arbitro Tess Olofsson e l’assistente Almira Spahic, entrambi svedesi. Nata a Popoli, residente a Serramonacesca, classe 1993, Di Monte è tra gli elementi maggiormente rappresentativi della pattuglia arbitrale abruzzese con esperienze importanti e significative ai massimi livelli sia in ambito nazionale che internazionale.