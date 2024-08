Giuliano Palma, Magia 90 e Corti Antiche clou del Ferragosto

Primo grande appuntamento, per mercoledì 14 agosto, è magia 90, il party che farà tappa con il “Summer Tour 2024” anche in Atessa e accenderà il Centro storicocon le più famose Hit degli anni 90, animazione, Dj, performer e ballerine. Durante serata, denominata anche “Serata BCC”, Piazza Garibaldi diventerà un’unica enorme pista da ballo. L’eventoè organizzato dal Comune di Atessa e dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise. Per l’occasione sarà a disposizione un servizio di BUS NAVETTA con fermate in Valle e nelle periferie con direzione Piazza Oberdan.

Il 15 agosto dalle ore 8, nel Centro Storico, fiera mercato dell’Assunta. Dalle ore 20, in piazza Garibaldi, saranno allestititi gonfiabili giganti per bambi e in piazza Benedetti, alle 21, concerto di “Ronnie Gattone and Friends”, un quintetto soul blues e rock’n’roll.

Il 16 agosto,torna Corti Antiche, la festa inclusiva e sostenibile, che ogni anno porta migliaia di visitatori e curiosi ad Atessa per scoprire i prodotti enogastronomici di qualità e la bellezza degli angoli e degli scorci del Centro storico della Città, impreziositi da spettacoli di musica, teatro e danza ed allestimenti d’arte, la partecipazione dell’Enoteca delle Città del Vino d’Abruzzo e dell’Associazione italiana Sommeliers. Partenza alle ore 19.30 da piazza Oberdan con il ritiro delle sacche e del calice in vetro. Per l’occasione sarà a disposizione un servizio di BUS NAVETTA con fermate in Valle e nelle periferie con direzione Piazza Oberdan

Sabato 17 agosto, giornata in movimento con il trekking urbano per il Centro storico organizzato da Legambiente e CAI. Seguirà sfilata del Complesso bandistico “Città di Atessa” e majorettes. Alle 21.30 in piazza Garibaldi, teatro dialettale in due atti “Io non so niente!”

Domenica 18, dalle 9.30 – in Centro Storico- passeggiata artistica “Alla scoperta di motivi decorativi, facciate di palazzi e edifici storici”. Dalle ore 22 in piazza Garibaldi,GIULIANO PALMA in concerto. con l'energica formazione musicale che lo accompagna, l’eclettico Palma, ci trasporterà nell'atmosfera della Motown con soul, ska, reggae e swing ripercorrendo i grandi successi della musica italiana e non solo. Per l’occasione sarà a disposizione un servizio di BUS NAVETTA con fermate in Valle e nelle periferie con direzione Piazza Oberdan

Tutti gli eventi prevedono PARTECIPAZIONE GRATUITA