Concerto flauto e pianoforte a Taranta Peligna con il Maestro Di Iorio

La Chiesa di San Nicola di Bari di Taranta Peligna ospiterà un prestigioso concerto duo di flauto e pianoforte la sera del 12 agosto alle 21.00 ad ingresso gratuito.

Il concerto sarà tenuto dal Maestro Gabriele Di Iorio (al flauto) insieme a Silvia Ciammaglichella, che pur essendo molto giovane ha alle spalle un'intensa attività di pianista camerista, concertista e pianista accompagnatore ed ha collaborato assiduamente con eminenti prime parti, tra le quali Fabrizio Meloni, Fabien Thouand, Francesco Di Rosa, Thomas Indermuhle, Jean Louis Capezzali, Klaidi Sahatci, Matteo Trentin, Matteo Evangelisti, Tom Owen, Andreas Langenbuch, Carlo Palazzoli e molti altri nomi.

Il concerto del duo prevede il seguente programma: W.A.Mozart con Sonata in Mi min. KV 304; F. Schubert con Sonata in La min. “Arpeggione”; e poi F. Poulenc con Sonata per flauto e pianoforte e per finire Borne– Bizet, fantasia brillante sulla “Carmen”.

Il Maestro Di Iorio, a nove anni sotto la guida di Don Donato Martorella si accosta alla musica, ed è a tredici anni che entra nella classe di flauto del M° A. Persichilli, presso il Conservatorio di Musica “L. D'Annunzio” di Pescara, da giovanissimo ha intrapreso una carriera internazionale da solista e Direttore d'orchestra: "spero che il programma scelto piaccia al pubblico che nelle sere d'estate ama sempre alleggerire i pensieri con musica d'autore - commenta il Maestro, - per quanto mi riguarda amo sempre tornare nel comune delle mie origini e dove nella stagione estiva c'è sempre aria di festa".

L'appuntamento è organizzato dal Comune di Taranta Peligna.