Lanciano FC in festa, arriva la matematica certezza del salto in Eccellenza

Festa grande per il Lanciano Football Club, ex Miglianico, che con due turni di anticipo vince il girone C del Campionato di Promozione e sale in Eccellenza.

La squadra di Roberto Contini vince con il punteggio di 4-0 (reti a firma di Di Benedetto, Pierreton e Cellucci autore di una doppietta) la sfida odierna in esterna giocata con il fanalino di coda Villa 2015 ed approfitta delle mancate affermazioni delle squadre che la seguivano in classifica, Francavilla e San Salvo in particolare, scavando così un solco incolmabile.

Soddisfazione enorme per tutto il gruppo rossonero, in una stagione contraddistinta da diverse negatività e situazioni al limite che hanno messo a rischio l’annata sportiva ma che oggi fa registrare il risultato più atteso per tifosi ed appassionati.

Il ruolino di marcia del Lanciano FC: 24 partite, 15 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Fonte Vasport.it