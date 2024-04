Torto (M5S): si investa sulle strade e non su un inutile ponte

"È stata attivata l'esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A14 in ingresso nella stazione di Pescara sud-Francavilla al Mare e in uscita nella stazione di Pescara ovest-Chieti, e viceversa. La misura è stata condivisa con Salvini. C'è soddisfazione per l'accoglimento della nostra richiesta, ma sia chiaro che questa non è la soluzione. La mia preoccupazione è che in autostrada ora si riversi una vera e propria congestione del traffico. Pedaggio gratuito sì, ma i tempi di percorrenza quali saranno? La verità è che bisogna subito riaprire la galleria San Silvestro a Francavilla, galleria che è in parte crollata, a causa di infiltrazioni di acqua, il 22 novembre 2023, e che da allora è chiusa. Temporeggiare non aiuta".

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto. “La zona balneare sarà in forte difficoltà, considerato che si va verso l'estate”, aggiunge l'esponente pentastellata. “Bisogna essere veloci e pronti. Salvini pensasse ad investire e accelerare i lavori sulle nostre strade che cadono a pezzi anziché lavorare ad un fantomatico ponte, utile a nessuno se non alla sua propaganda”, conclude.