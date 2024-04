D'Alessandro segna allo scadere: il San Salvo riacciuffa il Lanciano 1920

Un gol di Enrico D’Alessandro, realizzato ad una manciata di secondi dal triplice fischio di chiusura, fissa sull’1-1 il risultato della sfida Lanciano 1920-San Salvo, giocata al Tommaso Verì di San Vito Chietino. Rete che evita un ko che sarebbe stato sicuramente pesante per Cattafesta e compagni che agganciano al secondo posto il Francavilla, a -7 dal Lanciano FC che festeggia, con 2 turni di anticipo, la vittoria del campionato di Promozione girone C ed il salto in Eccellenza.

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la sfida si fa più intensa ed interessante nella ripresa: rossoneri di Marco Appignani in vantaggio al 13′, con il timbro di Mitri, poi, proprio nel finale, il pareggio di D’Alessandro che vale oro per i biancazzurri di mister Giancarlo Manes.