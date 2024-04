Una panchina rossa per conoscere, riflettere ed agire contro ogni forma di violenza

Le associazioni Vacanze Abruzzo Natura, gli Stati generali delle donne donano al Comune di Bomba con richiesta di posizionamento una panchina rossa per segnare un momento di analisi, riflessione ed azioni su attività di promozione e prevenzione di ogni atto di violenza. Il progetto “La panchina rossa” nasce a Lomello (PV) il 18 settembre 2016, per la prima volta una panchina viene colorata di rosso come simbolo tangibile di un percorsodi sensibilizzazione, promozione e sostegno alla lotta contro la violenza di genere che ognigiorno deve coinvolgere tutta la società civile. Il marchio è stato registrato presso il Ministero dello Sviluppo economico a cura degli Stati Generali Donna Hub.

Dipingere la panchina di rosso significa portare al centro della vita della comunità lasanguinante violenza contro le donne, al di fuori delle mura domestiche, rendere tuttiresponsabili e partecipi, dar voce alle donne vittime, ai loro figli, ai loro familiari comemonito perché nessuno si senta fuori dal concorrere a sanare questa ferita.Migliaia sono le panchine posizionate in tutta Italia, da Nord a Sud, in Europa, in America Latina, in Vietnam, Australia, nel mondo.Non solo simbolo però. Le Panchine Rosse sono diventate declinazione di attività disensibilizzazione nei diversi ambiti della società civile. Sono state posizionate nelle scuole unitamente a progetti educativi, nella rete delle Camere di Commercio, nelle città metropolitane grazie all’accordo con l’Agenzia della coesione sociale, nella rete della società autostradee, solo di pochi giorni fa in occasione dell’8 Marzo, ”PANCHINE ROSSE' alla Farnesina e nelle Ambasciate nel Mondo. Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha chiesto alla Farnesina di prepararsi a installare in ogni ambasciata d'Italia nel mondo una ''panchina rossa''. La panchina rossa a Bomba verrà posizionata in collaborazione con il Comune di Bomba e l’Associazione Dea Pale e la cittadinanza attiva, in Via Sangritana, in un luogo che sovrasta la Valle del Sangro con vista della Maiella e lago di Bomba. La cerimonia sarà accompagnata da poesie e aforismi letti dalle donne del gruppo lettura di Bomba. L’evento continua presso la sala del Museo Etnografico per un approfondimento con autorevoli interventi di esperte in materia.La panchina rossa a Bomba, oltre a denunciare la violenza che si colora di rosso con il femminicidio, vuole denunciare anche altre forme di abuso di potere, in modo particolare la violenza sull’ambiente, sulla dignità delle donne, sul lavoro negato.