Appuntamento con la IV Maratonina Città di Altino

Tutto dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 15 anni lo svolgimento della Maratonina di Altino con l’organizzazione dell’Asd I Lupi d’Abruzzo.

L’evento podistico baby ad Altino, in programma sabato 9 settembre nel centro storico, si prepara ad andare in scena nell’intento di combinare divertimento e spettacolarità per dare maggior risalto al movimento giovanile partendo dalla base.

Alle 16:30 il ritrovo per tutti i baby partecipanti con un prologo dedicato al riscaldamento e al “Giocatletica” prima dell’inizio delle gare previsto alle 18:00.