Mostra amatoriale “Il tuo cane in passerella”

L'Amministrazione Comunale di Lanciano, in collaborazione con l'Associazione "4 Zampe" di Lanciano, sta organizzando la mostra amatoriale canina " Il tuo cane in passerella". L'appuntamento è per domenica 10 settembre alle 16.30 presso il Parco Villa delle Rose.

Il progetto mira a celebrare la bellezza, l'intelligenza, la simpatia e l'unicità dei nostri amici a quattro zampe, siano essi meticci o di razza pura. Questa manifestazione rientra nella più ampia campagna di sensibilizzazione avviata dall'amministrazione comunale – e realizzata in collaborazione con ECOLAN spa e ANXANUM Multiservizi Intercomunali SPA - volta a promuovere il possesso responsabile degli animali da compagnia.

La giornata non sarà solo una vetrina per la bellezza, e soprattutto simpatia, canina. Si tratta anche di un'opportunità educativa. Tra i momenti clou, ci sarà "la lezione dei bambini con la piccola Honey", durante la quale un'educatrice cinofila guiderà i piccoli partecipanti nell'apprendere come costruire una relazione equilibrata e consapevole con i cani.

Ma il culmine dell'evento sarà la sfilata, con premiazioni suddivise in categorie come: Piccole Canaglie, Nonno Sprint e Tali e Quali. Un premio speciale sarà anche assegnato dalla giuria. I vincitori riceveranno crocchette e premi sotto forma di buoni sconto e buoni per toelettature, cortesemente offerti da operatori e rivenditori locali.

Per rassicurare i partecipanti e rispondere a ogni possibile dubbio o curiosità, durante l'evento sarà presente un veterinario.

La quota di partecipazione è simbolica: 5 euro per ogni cane iscritto. Una scelta consapevole, dato che l'intero ricavato sarà devoluto al canile municipale, sottolineando l'impegno della comunità nella cura e nel sostegno degli animali.

Per iscriversi, è possibile visitare il https://forms.gle/fopb5n2TQTf6XPmz7 o cercare su Facebook e Instagram la pagina LancianoLoveForPets.

Invitiamo tutti gli appassionati di animali, le famiglie e i curiosi a unirsi a noi in questa giornata speciale, celebrando la bellezza e l'importanza dei nostri fedeli compagni a quattro zampe.

info: 0872713586 – [email protected]